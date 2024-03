Niño que había desaparecido en Cajicá “no quería generarle problemas” a los papás

El menor de 13 años habría huido de su casa para "no darle problemas" a sus papás - crédito redes sociales y Bomberos de Cundinamarca

Un menor de edad fue reportado como desaparecido en Cajicá el viernes 8 de marzo. Los padres del niño, identificado como Tomás Blanco, alertaron a las autoridades y a la ciudadanía a través de las redes sociales para que los ayudaran con la búsqueda.

En la mañana del sábado 9 de marzo las autoridades de Cajicá, Chía y el cuerpo de bomberos de Cundinamarca confirmaron que encontraron al niño; sin embargo, se conoció un detalle que conmovió a más de uno.

Tomás Blanco, el niño que estaba desaparecido en Cajicá, había dejado una carta dirigida a sus padres en la que aseguraba que se iba de la casa para “no generales más problemas”.

Los allegados del menor de edad adelantaron una campaña en redes sociales para encontrar al niño - crédito redes sociales

En diálogo con Revista Semana, el padre del menor de edad aseguró que su hijo había tenido dificultades en el colegio, motivo por el que su mamá le llamó la atención y eso, a su vez, habría provocado que Tomás decidiera irse.

“El menor tuvo una dificultad en el colegio, le hicieron un llamado de atención el cual se le notificó a la mamá y lo suspendieron, entonces la mamá le llamó la atención y el niño se quedó en la casa con la abuela y nos dejó una nota diciendo que ya no quería generarnos problemas y que se iba de la casa”, relató el padre en el diálogo con el medio mencionado.

Cámaras de seguridad captaron al menor cuando se fue de su casa

Tras la desaparición del menor de edad, en un departamento consternado por el reciente crimen de otro niño en el territorio, se conocieron algunos videos captados por cámaras de seguridad en los que quedó registrado Blanco cuando se iba de su casa.

De acuerdo con el material fílmico y las versiones de sus familiares, Tomás Blanco salió del conjunto residencial Piedra Real de Cajicá a las seis de la tarde del viernes.

En las imágenes se observa que el niño aprovechó para salir en el momento en que los vigilantes abrieron la puerta del parqueadero para darle paso a un vehículo. Los padres del menor de edad cuestionaron al personal encargado de la seguridad del conjunto residencial por permitir que su hijo saliera sin autorización.

El menor de edad, de 13 años, salió de su casa para "no generarle más problemas" a sus papás - crédito Bomberos de Cundinamarca

Desde ese momento perdieron el rastro del niño que, según su padre, estuvieron buscando con ayuda de los vecinos durante toda la noche del viernes. Con ayuda de los habitantes del sector adelantaron labores en Cajicá y Chía. “Llegamos a ser como 50 vehículos, buscándolo en los municipios”, relató el padre.

En medio del momento de angustia, el padre de Tomás le solicitó a la ciudadanía estar atenta y evitar que el niño saliera de los municipios mencionados.

El ciudadano aseguró que su hijo tenía que estar entre “Chía y Cajicá, él no conoce afuera, les pido por favor a quien lo vea, llame a la Policía y no lo deje avanzar más para que no salga del sector, no logramos ubicarlo”.

Tomás Blanco apareció y está bien

En la mañana del sábado 9 de marzo desde el cuerpo de bomberos de Chía informaron que el menor de edad ya había aparecido y estaba bien de salud.

El capitán Álvaro Farfán, delegado del cuerpo de bomberos de Cundinamarca, aseguró que el niño de 13 años fue encontrado cerca de un restaurante en el municipio de Chía. Tras las valoraciones iniciales se pudo establecer que no había sufrido ningún tipo de lesión y gracias a eso fue reubicado nuevamente en su hogar, junto con sus padres.

Apareció el niño desaparecido en Cajicá - redes sociales

A través de las redes sociales los padres y allegados del menor de edad confirmaron que Tomás Blanco ya apareció y está bien.