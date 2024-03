Este es el trabajo por el que un presentador de Caracol dejó el noticiero

Sebastián Palacio dejó Caracol y ya tiene nuevo trabajo - crédito @sebaspalaciop/IG

Se trata del periodista Sebastián Palacio, que estuvo frente a las cámaras de Noticias Caracol por varios años como corresponsal en la ciudad de Medellín y con el tiempo se convirtió en uno de los más reconocidos de la televisión colombiana.

Hace más de 9 años llegó al medio en donde su carrera saltó rápido al estrellato y su rostro se volvió en uno de lo más recordados del espacio noticioso. Sin embargo, luego de casi 3.650 días trabajando en este equipo, el reportero tomó la decisión de cambiar su rumbo y dejar su segunda casa, tal como lo explicó en su perfil de Instagram.

Aceptó una propuesta bastante interesante y totalmente diferente al rol que viene desempeñando hace un tiempo.

Sebastián ahora estará en Teleantioquia y dejará de ser presentador, ya que asumió la dirección de la redacción de ese medio de comunicación.

Presentador de Caracol dejará las pantallas - crédito @sebaspalaciop/IG

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, Palacio se despidió de Caracol Televisión y de su trabajo, agradeció lo que aprendió y lo mucho que le permitieron crecer en su carrera.

“Hoy finaliza una de las etapas más maravillosas y enriquecedoras de mi carrera profesional. Fueron casi 10 años al lado de un gran equipo conformado por los mejores seres humanos. Me llevo los mejores recuerdos, las mejores enseñanzas y una madurez producto del camino recorrido. Fueron casi 3.650 días de estar frente a las cámaras, contándoles las noticias de Antioquia, desde los hechos más duros como la tragedia del Chapecoense, hasta temas como hidroituango, emergencias, desastres naturales, la visita del papa y muchos otros grandes cubrimientos que me formaron. Gratitud infinita a los televidentes, a todos quienes madrugaron y hasta trasnocharon para estar pendientes de la pantalla. A mis jefes y mis compañeros gracias siempre y los llevo en el corazón”, escribió Sebastián Palacio en su publicación.

Así se despidió Sebastián Palacio de Noticias Caracol - crédito @sebaspalaciop/IG

Aunque inicialmente solo dejó la publicación e indicó que “próximamente les contaría a sus seguidores donde verán sus nuevos retos”, ya se conoció su nueva posición y gestión. Ahora el presentador se sentará en el set y va a tener bajo su mando a varios periodistas web. Además, en las últimas horas compartió el feliz recibimiento que tuvo por parte de Teleantioquia y de las personas que trabajan allá en sus historias.

Sebastián Palacio mostró fotos de su nuevo trabajo en Teleantioquia - crédito @sebaspalaciop/IG

Luego de esta determinación, varios compañeros salieron a despedirse de él en las redes sociales, con fotos y videos en donde aparecen juntos, tal como lo hizo Erika Zapata, la cual tuvo varias reacciones y comentarios por lo conmovedora que fue su manera de decirle adiós al colega.

La joven con la que relacionaron en varias oportunidades a Palacio, incluso ella misma a manera de chiste confirmó una vez que tenían un noviazgo, pero posteriormente la declaración fue desmentida, compartió una foto en su perfil de Instagram con Sebastián y le dedicó un lindo mensaje deseándole lo mejor en su camino profesional.

“Hoy mi gran amigo toma otros rumbos laborales para seguir creciendo como siempre lo ha hecho. Lo tengo en mi corazón. Cómo olvidar que me levantó en momentos de angustia cuando la gente tanto me criticó. Fue la primera persona que se me acercó para ayudarme en el proceso laboral que iniciaba. Siempre me ayudó, me defendió, me motivó a ser mejor, a ser consciente de mis errores y a salir de mi zona de confort. Me vas a hacer mucha falta. Nadie como tú. El mejor amigo, el mejor profesional, el mejor ser humano”, escribió la periodista junto a la foto.

Erika Zapata despidió con un conmovedor mensaje a Sebastián Palacio - crédito @erika_zava/IG

Adicionalmente, Zapata también relevó que desde que estaba en la universidad lo admiraba y quería poder trabajar con él, lo que pudo cumplir gracias a que la vida los unió en el camino y ahora lo considera más que un compañero de profesión, pues lo ve como su mejor amigo.