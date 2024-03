Wanda Nara, esposa de Icardi y ex de Maxi López, destapa verdades: “Por eso Shakira se separó de Piqué”

Wanda Nara, que es pareja de Mauro Icardi, se refirió a la ruptura de Shakira y Piqué - crédito Instagram

Shakira vuelve a dar de qué hablar por el lanzamiento de su próximo álbum llamado Las mujeres ya no lloran, frase que hace referencia a parte de la canción Bizarrap Session # 53, en la que lanzó grandes indirectas a su relación con Gerard Piqué, con quien ya había terminado para ese momento. También hizo mención a Clara Chía, nueva pareja de su ex.

Aunque en parte de sus temas hace alusión a un presunto engaño sufrido por parte del español, versión que ha sido replicada por los principales medios de comunicación en Europa, nunca hubo pruebas contundentes de una infidelidad.

Ante la incertidumbre de la verdadera razón de la ruptura, han nacido toda clase de rumores, entre los que aparecen las recientes declaraciones de Wanda Nara, la modelo y empresaria argentina que fue novia de Maxi López, pero que hoy es la compañera sentimental de Mauro Icardi.

Wanda Nara definió la realidad que viven las compañeras sentimentales de los futbolistas - crédito Instagram

En medio de una entrevista para el programa Olga al vivo, en el que se tratan chismes o temas de actualidad internacional, la exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina indicó los motivos que ella siente que hubo detrás del declive en el noviazgo entre la cantante y el exfutbolista.

Comenzó refiriéndose a las dificultades que hay alrededor de ser la pareja de un hombre en el mundo del deporte de alto rendimiento, así como también la imagen social que se espera de cada una de esas mujeres, según ella.

“Hay mil cosas. Se tienen que realizar para poder tener la posibilidad de decirles ‘un besito, me voy’. Y, si se quieren quedar, está bien, pero se quedan porque no tienen otra cosa (...) Están acostumbradas a la fiesta, a los eventos, a tener el dinero... Pero sin él no eres nada. Están vacías”, comenzó diciendo en televisión.

No obstante, añadió que no es la forma de ser de Shakira de actuar como una “esposa-trofeo”, ni tampoco está en su actitud en simplemente sentarse a ver el éxito del hombre que tenga a su lado, sino que busca su propio progreso individual.

“Por eso Shakira se separó de Piqué. La mujer tiene que trabajar, tiene que hacer algo, no digo que sea famosa, pero hay mil cosas”, añadió en sus comentarios.

Shakira y Piqué habrían terminado por diferencias que están mucho más allá de la infidelidad - crédito Europa Press

De la misma manera, siguió exponiendo que su perspectiva de la situación se debe a su posición en favor de la mujer. “Soy refeminista... La mujer del futbolista ocupa un lugar muy importante, porque no sale, no tiene fiesta, no pueden hacer esto o lo otro. ¿Entonces qué hace? Está en casa tomándose un mate”, agregó.

Asimismo, abrió el espectro e hizo hincapié en que el día a día de las esposas de los jugadores no es algo a la que muchas quieran, ni deban adaptarse. “Las mujeres de los jugadores están con su ‘peor es nada’ porque después de eso... Estás con un mega crac por más que te cague, ¿con quién vas a ir? (...) Si nunca trabajaste, si nunca hiciste otra cosa, si nunca saliste de tu casa... Y bueno, me hago la que olvido”, aseveró.

Incluso, hizo saber que no es ese el estilo de vida que le gustaría que sus hijas tuviera, puesto a que valora mucho más el estudio u otros medios de desarrollo personal. “También está bueno que la mujer sea la que sale, es un ejemplo que, si tienes hijos, les das. Si hoy viene mi hija Francesca y me dice que se enamoró de un mega crac y se va a vivir a Hungría, me muero como madre. Tantos colegios y educación para que se quede en su casa esperando”, concluyó.