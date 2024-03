Apenas 13 de cada 100 mujeres logra pensionarse en Colombia: ¿por qué?

Para agosto de 2023, apenas el 18% de los colombianos contaban con una pensión completa - crédito Ministerio de Trabajo

Pensionarse en Colombia es un derecho fundamental para toda personas que haya trabajado a lo largo de su vida. Sin embargo, la mayoría de quienes cumplen la edad de jubilación, no logra acceder al sustento económico que representa el fruto de sus labores. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para agosto de 2023, apenas el 18% de los colombianos contaban con una pensión completa.

La situación es mucho más compleja para las mujeres que, a pesar de que se les exige una edad de jubilación de 57 años, que es menor a la que se le pide a los hombres (62 años), siguen siendo muy pocas las que alcanzan a cumplir con los requisitos para tener una pensión.

De acuerdo con datos de Noticias Caracol, apenas 13 de cada 100 mujeres que llegan a la edad de pensionarse, logran obtener la retribución económica por toda una vida de trabajo. Mientras tanto, 25 de cada 100 hombres llega a conseguirla, lo que, igual, sigue siendo un número bastante bajo.

Apenas 13 de cada 100 mujeres que llegan a la edad de pensionarse, logran obtener la retribución económica por toda una vida de trabajo - crédito Luisa González/Reuters

¿Por qué las mujeres la tienen más difícil? Porque hay más trabas para ellas para acceder al mercado laboral y contar con trabajos formales y dignos. Según explicó el profesor de economía de la Universidad de los Andes Óscar Becerra al medio citado, las mujeres en Colombia tienen menos oportunidades de encontrar empleo debido a que suelen ocuparse en otras tareas no remuneradas.

El cuidado de los hijos, por ejemplo, es una labor que históricamente se le ha adjudicado a las mujeres, a la cual se dedican por muchas horas al día. A esto se le suman otras tareas como la limpieza del hogar y la preparación de alimentos. Según la Encuesta nacional del uso del tiempo del Dane (2021), las mujeres dedican siete horas con 44 minutos a actividades no remuneradas, mientras que los hombres apenas invierten tres horas y seis minutos en estas labores.

Las mujeres dedican siete horas con 44 minutos a actividades no remuneradas, mientras que los hombres apenas invierten tres horas y seis minutos en estas labores - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

Por otro lado, cuando logran conseguir empleo, generalmente se encuentra en la informalidad, lo que complica aún más el hecho de poder cotizar y, por ende, tener una pensión. “Ganan salarios más bajos, lo que se traduce en pensiones más bajas. Entonces, ahí tenemos varios problemas del mercado laboral que nos siguen acompañando a las mujeres al momento de pensionarnos y que hace que menos mujeres que reciban las pensiones de vejez”, detalló en su momento a Infobae Colombia Juliana Morad, directora del Observatorio laboral de la Universidad Javeriana.

Una vendedora informal de 35 años explicó a Noticias Caracol las razones por las cuales no ha podido hacer sus cotizaciones para poder pensionarse cuando alcance la edad de jubilación. “Llevo 20 años (trabajando) y no he cotizado una pensión. La verdad, por desinformación, uno no sabe adonde ir, uno trata de pronto de ahorrar, poner un negocio que le sirva a uno cuando uno sea mayor. La vida cambia muchas veces”, indicó la trabajadora al medio citado.

El trabajo informal disminuye la probabilidad de poder cotizar para una pensión en Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

No obstante, ahora, gracias a una decisión de la Corte Constitucional, las mujeres parecen tener mayores oportunidades para contar con su sustento económico al retirarse del trabajo. Pues, ordenó reducir el número de semanas cotizadas para las mujeres en Colombia que están en fondos privados y que están afiliadas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais).

Ya no se exigirán 1.150 semanas, sino 1.000. Para lograrlo, a partir de 2026, se irán retirando 15 semanas por año, hasta llegar a las 1.000. Sin embargo, para el docente Becerra, esta disminución no tendría un impacto muy alto, porque no son muchas las mujeres que alcanzan ese número de semanas.