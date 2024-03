Martha Isabel Bolaños recibió la mayoría de nominaciones en ‘La casa de los famosos’ por su actitud

La actriz caleña se llevó la mayoría de nominaciones por parte de sus compañeros -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Una nueva gala de eliminación se llevó acabo en La casa de los famosos Colombia. La falta de comida y los enfrentamiento de esta semana hicieron que los participantes se despacharan contra sus compañeros en la nominaciones.

La actriz Martha Isabel Bolaños, conocida como ‘la Pupuchurra’, es una de las concursantes que ha tenido más discusiones dentro de la casa, y algunos de los concursantes manifiestan que es por su formar de actuar, que le impide compartir con el resto de grupo.

Las diferencias que tiene los participantes se hicieron notar en la noche de eliminación en donde varios concursantes votaron por Martha Isabel Bolaños. La primera en nominar a la actriz caleña fue Karen Sevillano, que ha tenido varios encuentros conflictivos con su conterránea.

“Le quiero decir a mi novio que mañana aplico lo que me dijo. Mi nominada es Martha. Marthica, Marthica te nomino porque tuviste el descaro y la osadía de aquí decirme que no eras una persona chismosa y con el tiempo se te ha venido cayendo la máscara porque bastante chismoseando te he visto. Eres una persona que tiene encontrar la manera de decir las cosas y si realmente quieres ser espiritual aplícalo, no decirlo. Decir las cosas es muy fácil, Martha creo que eres una persona que para la edad que tienes que comportarse una manera más madura en comparación a los que estamos aquí (...) eres muy morronga Martha”, fueron las palabras de la influencer.