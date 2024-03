Anuncian taller gratuito para perfeccionar habilidades en tatuajes: así puede participar

Un mal tatuaje puede llegar a causar baja autoestima, ansiedad, depresión y en muchas ocasiones vergüenza - crédito Johan Largo/Infobae

Según investigaciones del Journal of Cosmetic Dermatology, se estima que cerca del 20% de las personas con tatuajes están insatisfechas con el resultado final, siendo los principales motivos la mala ejecución técnica, decoloración, errores en el diseño, y la falta de similitud entre la expectativa y el trabajo realizado.

Te puede interesar: Astronautas chinos, en la estación espacial Taingong, invitaron al Festival de Astronomía de Villa de Leyva

A eso, se suma que según informes de EMR, el mercado de tatuajes alcanzó un valor de USD1,74 mil millones en 2023 y se estima que este crecerá a una tasa anual del 6,5% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de USD3,06 mil millones en 2032. Lo que significará mayor demanda y oferta, con o sin experiencia y técnica.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: Así son los aviones Boeing 777 de Fly Emirates con los que la aerolínea volará a Colombia

Ante dicho panorama, estudios del Journal of the American Academy of Dermatology, resaltan que un mal tatuaje puede llegar a causar baja autoestima, ansiedad, depresión y en muchas ocasiones vergüenza; eso sin dejar de lado los riesgos que existen por el desconocimiento de las normas de bioseguridad e higiene, es decir, problemas de contaminación cruzada e infecciones.

Para evitar que se extienda dicha problemática y garantizar que los trabajos de modificaciones en la piel cumplan con lo que se oferta en el mercado del tatuaje, un reconocido artista de esta área, Axl Rojas, está inaugurando su academia y el 14 de marzo dará un taller gratuito.

Te puede interesar: Otro camión con combustible se accidentó en la vía al Llano: se bloqueó el paso por el incendio

Dicho taller tiene como fin evitar caer en errores frecuentes que, en su mayoría, se pueden corregir al tener consciencia de cada detalle del proceso. Este espacio gratuito está dirigido a todos los interesados en emprender en el mundo del tatuaje.

“Muchas veces la gente tatúa en piloto automático, no saben qué les está funcionando y qué no. Me di cuenta de que el problema radica en no tener conciencia de la técnica y los movimientos que se hacen durante la sesión, por eso en el taller quiero mostrar los errores más comunes que se cometen a la hora de tatuar y dar algunas pautas y tips para tener una técnica enfocada en el detalle”, precisó el artista.

Las personas que se encuentren interesadas en participar en el taller que estará impartiendo el tatuador el 14 de marzo, podrán hacerlo a través de la página web de Conscious Tattoo Academy .

Por otra parte, estos son algunos errores frecuentes que se pueden registrar en la industria del tatuaje:

Desconocimiento de qué materiales y qué tipo de suplementos tienen que comprar para tatuar.

Falta de conciencia y conocimiento real de la técnica con la que se va a trabajar, lo que afecta la elección del calibre de la aguja, afectando el grosor y los acabados.

Tatuar con miedo a lastimar.

Temor a utilizar suficiente pigmento negro y esto realmente es lo que le da la durabilidad al tatuaje con los años.

Pasar muchas veces por la misma zona y lastimar al cliente.

Tatuar con distracciones o divagar en el proceso del tatuaje.

No tener claro el uso del voltaje en la máquina.

No revisar detenidamente si la aguja está bien puesta en la máquina, esto afecta la micropigmentación del tatuaje.

Tener en cuenta si la persona está bronceada al momento de tatuarse, ya que esto afecta la curación de la herida.

No tener en cuenta el tipo, tono y condición de la piel del cliente antes de hacer el tatuaje.

No cambiar constantemente la aguja en una sesión larga de trabajo, la cual pierde filo con el uso y cambia el resultado.

Producir irritación en la piel por sobre limpiar durante la sesión.

“El tatuaje lo han puesto muchos años como una cultura más underground y debería de ser algo en lo cual la gente se pueda formar profesionalmente. Esta es mi forma de devolver algo al mundo del tatuaje que me ha dado tanto”, sumó el tatuador.

Además, Roja agregó que en su proyecto como emprendedor se planteó ayudar a quien inicia en el mercado del tatuaje, a través de la experiencia y recorrido que ha tenido trabajando en los últimos años en nueve países, incluyendo a Venezuela, Colombia, Panamá, España, Dinamarca, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, México y Estados Unidos; logrando así tatuar a más de 2.000 personas.