Relevan a la comandante de Policía en Cúcuta, quien fue amenazada por bandas criminales

comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Sandra Mora - crédito @PoliciaCucuta

La coronel Sandra Mora anunció el martes 5 de marzo que su carrera en la Policía Nacional llega a su fin, ya que solicitará su retiro, luego de que se enterara de que sería trasladada a la capital colombiana y sería relevada como comandante de esa institución en Cúcuta (Norte de Santander).

“Ordenaron que el viernes llega mi reemplazo a lo que yo respondí, que no había problema, porque mañana mismo presentaría mi retiro”, dijo en una entrevista que concedió en el periódico regional La Opinión.

La alta oficial, que reveló recientemente que fue amenazada de muerte por las bandas criminales en la capital nortesantandereana, afirmó que antes de completara su primer semestre en el cargo recibió la sorpresiva notificación.

“No sé por qué se da esta decisión. Hay muchas cosas detrás, muchas. He sido enterada de un relevo del que desconozco las razones puntuales. No sé qué pasó pero sería por ser contundente, porque no me presto para pendejadas, porque tengo claro que ser comandante es no entregarse a las mafias sino a trabajar por la gente”, aseveró en el diario cucuteño.

Mientras que en la emisora RCN Radio sostuvo que ese traslado también era consecuencia de una persecución laboral que ha padecido en la institución.

De hecho, la coronel Mora tuvo que demandar a la Policía, luego de que la retiraran, por decreto discrecional, en la primera década del 2000, según relató en una entrevista para la revista Semana por su orientación sexual, pero que justificaron con unos supuestos nexos con grupos paramilitares, que nunca existieron.

“Ese fue el argumento del coronel Mario Gutiérrez Jiménez en su momento para poder hacerme echar. A mí nunca me vincularon a nada, a mí me retiran y me amenaza él, simplemente porque yo le confirmé algo que él tenía sospechas de que yo era una mujer lesbiana y en ese momento tenía una relación con una piloto comercial del aeropuerto de Vanguardia de Villavicencio”, contó.

De hecho en un artículo que publicaron en la web de la ONG Caribe Afirmativo, que trabaja en temas de la comunidad LGBTIQ+, Mora se refirió a su nombramiento como comandante en Cúcuta y reiteró que tener una orientación diversa no tenía que afectar su trabajo.

“El principal reto al que me he enfrentado en la Policía es que me reconozcan como profesional de policía, no por ser una mujer lesbiana”, expresó.

Sin embargo, instauró una demanda por ese proceso, y tras un proceso administrativo de 11 años, fallaron a su favor y tuvieron que reintegrarla, detallaron en el artículo de Semana.

“La Policía solo me deja la oportunidad de haber trabajado en diferentes escenarios, pero me ha costado muchísimo. Entonces me voy con un sentimiento más de tristeza (...) Espero que los oficiales comprendan y entiendan la gran responsabilidad que se tiene de ejercer el liderazgo del mando y no trabajar algunos por principios personales, porque algunos se les ha olvidado en donde están y para dónde van”, afirmó en La Opinión.

Amenazas de muerte

La coronel Mora denunció en enero de este año que las bandas criminales en Cúcuta la estaban amenazando de muerte, a través de mensajes de texto, ante las acciones que estaba llevando a cabo en contra de esas estructuras.

“Ya nuestro grupo de investigadores realizan seguimiento a este tipo de mensajes para conocer de donde proceden, ya se tiene información de las líneas telefónicas utilizadas por parte de estos delincuentes”, indicó en RCN Radio.

En ese medio recordó que no era la primera vez que era víctima de intimidaciones, ya que en noviembre del año pasado alias Porras la amenazó luego de la captura de ‘Laika’, una señalada criminal que es procesada por estar implicada en varios homicidios en esa ciudad.

“Este tipo de amenazas nos indica que están afectados ante los diversos operativos que venimos realizando en la ciudad y su área metropolitana”, afirmó en esa ocasión.