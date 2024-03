Jota Pe Hernández dijo que si no respetan sus opiniones contra el Gobierno, “bien pueda expulsarme el partido”

Jota Pe Hernández desafía las lealtades partidistas al respaldar las protestas contra el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Jesús Aviles/Infobae

El seis de marzo estuvo envuelto en una serie de marchas que se extendieron por todo el país, en un clamor contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Convocadas por diversos sectores del sector de la derecha, incluido el partido Centro Democrático, así como por ciudadanos inconformes con las políticas gubernamentales, bajo la insignia de ‘Marchas de las Mayorías’, estas manifestaciones reflejaron un amplio descontento en la sociedad colombiana.

Entre los líderes políticos que respaldaron estas marchas se encontraba el congresista Jota Pe Hernández, del Partido Alianza Verde, que se autodenomina como “ni uribista ni petrista”. Su apoyo a las protestas reveló una división incluso dentro de la coalición gubernamental, ya que su partido forma parte del Pacto Histórico, la alianza que llevó a Petro a la presidencia.

Las razones detrás de estas marchas eran diversas, pero reflejaban preocupaciones generalizadas dentro de la sociedad colombiana. Uno de los puntos de conflicto era la serie de reformas propuestas por el Gobierno de Petro, que abarcan áreas cruciales como la salud, las pensiones y el sistema laboral. Estas reformas generaron resistencia y desconfianza entre ciertos sectores de la población, que las perciben como amenazas a sus derechos y bienestar.

Otro tema que agravó las tensiones fue la creciente inseguridad en el país. Colombia experimentó un aumento en los índices de criminalidad en los últimos meses, lo que generó un clima de temor y desconfianza frente a la capacidad del Gobierno para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Muchos responsabilizaron a la administración de Gustavo Petro de no abordar eficazmente este problema y por no proporcionar soluciones concretas.

El lugar de reunión designado en la capital fue la plaza de Bolívar, donde se congregaron cientos de ciudadanos, incluido el congresista del Partido Alianza Verde, el cual se unió a la multitud coreando el lema “¡Fuera, Petro!”.

Jota Pe Hernández señaló que defiende sus principios sobre la lealtad partidista, por lo que enfrentaría las consecuencias por su postura - crédito @jotapehernandez/Instagram

En esta misma línea, Hernández explicó sus motivaciones para unirse a las marchas. En una corta entrevista para el diario El Espectador, el congresista señaló la grave crisis económica y de seguridad que atraviesa Colombia que, según él, no puede ser etiquetada con ningún color político o nombre de partido. Para él, la participación masiva en las calles era un testimonio de la insatisfacción generalizada en la población colombiana.

“La crisis que está atravesando Colombia en materia económica y de seguridad no puede tener ningún color repartido, no puede tener ningún nombre de partido, no puede tener ninguna ideología política. Por esas razones y otras más es que la gente hoy sale a la calle de una manera impresionante. Esta plaza de Bolívar estaba completamente llena y ahí me dicen que en otras partes del país”, señaló el congresista del Partido Alianza Verde.

El senador expresó su disposición a enfrentar las consecuencias de su postura, incluso si eso significaba ser expulsado de su propio partido. Su compromiso con la integridad política y la lucha contra la corrupción lo llevó a desafiar las lealtades partidistas en aras de defender sus principios: “Es que yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, desde el año pasado: si mis principios y mi coherencia política de estar juzgando, acusando y oponiéndome a la corrupción tanto en el Gobierno Duque como en el Gobierno Petro merece la expulsión de mi partido, pues bien pueda el partido de expulsarme”.

Como es común en este tipo de temas políticos y controversias a nivel nacional, las declaraciones del congresista generaron gran debate en las redes sociales. Algunos usuarios sugirieron que debería renunciar a su partido, mientras que otros insinuaron que su postura lo asemejaba más al Centro Democrático, reconocido por su ideología de derecha; sin embargo, hubo quienes respaldaron al congresista, opinando que era admirable que mantuviera la lealtad a sus principios.