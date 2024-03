Asilo en Estados Unidos: estos son los cambios para pedir cita en la aplicación CBP y presentarse en puertos

Aumentó el número de colombianos detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Jesús Aviles - Infobae

Los colombianos siguen en busca del “sueño americano”; muchos se arriesgan a traspasar fronteras de manera ilegal y otros, de manera legal. Lo cierto es que miles de connacionales han llegado a México y han sido detenidos en la frontera con Estados Unidos. No obstante, para quienes desean ingresar al territorio norteamericano con todo en regla, aunque no cuenten con todos los documentos exigidos, existe la opción de la aplicación CBP One Movil, habilitada para que los migrantes soliciten citas en los puertos de entrada y luego puedan hacer su solicitud de asilo.

El aplicativo no solo está disponible para procesar a los migrantes, sino también ofrece otros servicios como inspección para corredores, transportistas y viajeros. Lo que no está dentro de las funciones de la aplicación es adjudicar solicitudes de asilo, pues lo que hace es agilizar el proceso, de manera más eficiente y ordenada, para que, posteriormente, las personas puedan pedir el ingreso al país.

Así las cosas, para poder pedir una cita a través del aplicativo es necesario que los no ciudadanos estén ubicados en el centro y norte de México. Pero, a partir del cuatro de marzo de 2024 se implementó un cambio en los horarios habilitados para que estas personas puedan gestionar su solicitud; ahora estará permitido hacerlo entre las 12:00 p. m. y las 11:59 p. m., hora del Este, todos los días.

Asimismo, en caso de que se desee ingresar con un grupo familiar o de compañeros de viaje, será necesario seleccionar un registro que contenga a todos los miembros que estarán en una misma dirección de destino en Estados Unidos. Luego de ingresar todos los datos, será posible pedir la cita y a las 12:00 p. m. del día siguiente, se hará el proceso de asignación de las citas solicitadas.

Las personas sabrán si ya cuentan con fecha y hora para presentarse en un puerto de entrada terrestre a través de una notificación que llegará a de la aplicación y por medio del correo electrónico. Entonces, habrá un plazo de 23 horas para que los migrantes completen un proceso de verificación de geolocalización, que permitirá saber si, en efecto, se encuentran en el centro o norte de México. Igualmente, tendrán que tomar fotografías para la “detección de vida”.

Hay más de 1.400 citas diarias en cada puerto terrestre de Estados Unidos - crédito Getty

En caso de que una persona no sea seleccionada para una cita, podrá volver a pedir la cita en un período de 12 horas desde las 12:00 p. m. hasta las 11:59 p.m., para que pueda ser considerada para una asignación.

“CBP monitorea y evalúa continuamente la aplicación para garantizar su funcionalidad y protegerla contra malos actores. Se eliminarán los registros y cuentas que se identifiquen como fraudulentos”, se lee en el sitio web oficial de la aplicación.

De acuerdo con información que suministró el abogado de inmigración José Guerrero a Noticias 23, hay más de 1.400 citas diarias en cada puerto, por lo que muchas personas han tenido que esperar hasta más de tres meses para que les sea asignado un espacio.

A pesar de las demoras, instó a los migrantes a abstenerse de cruzar por corredores ilegales, ya que pueden perder beneficios. “Debe seguir tratando, no le aconsejamos que cruce la frontera de forma ilegal, porque esto lo puede hacer inelegible para aplicar a un asilo dentro de los Estados Unidos”, precisó el abogado para el medio.

En ese sentido, quienes acceden a las citas serán asignadas a cualquiera de los siguientes puertos:

Arizona: Nogales

Texas: Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo y El Paso

California: Calexico y San Ysidro

Cruzar a Estados Unidos de manera ilegal lo puede hacer inelegible para aplicar a un asilo - crédito Jose Luis González/Reuters

Allí, se les inspecciona “para determinar la disposición de procesamiento adecuada”. Y, aunque la aplicación no adjudica ninguna solicitud de asilo, estando en el puerto, el extranjero puede exponer su caso para que sea considerado para dicho proceso.

Según el sitio web del aplicativo, aquellos que informen sentir temor por ser víctimas de persecución o tortura, que manifiestan riesgos de volver a su país, o que tienen intención de pedir un asilo, serán remitidos a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para una entrevista de Miedo Creíble.

“Las personas a las que se les haya emitido un aviso de comparecencia y se encuentren en un proceso de deportación tendrán la oportunidad de buscar alivio, incluido asilo u otra protección, ante un juez de inmigración”, se lee en el sitio web.