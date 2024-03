Juan David Zapata reconoció que le gusta Sandra Muñoz, pero no actuará como Melfi: “Respeto a las casadas”

Juan David Zapata declaró sus sentimientos por Sandra Muñoz, "ella me gusta" - crédito cortesía Canal RCN y Freepik

El deportista y modelo paisa Juan David Zapata confesó sentirse atraído por Sandra Muñoz, pese a que le lleva 15 años de diferencia; sin embargo, este no es el impedimento que tiene para decidirse caerle. “A diferencia de Melfi, yo no soy capaz de caerle a una mujer casada”.

La pasión está que arde dentro del reality, donde al parecer el encierro está haciendo de las suyas, pues cada vez son más los participantes que declaran su gusto por alguien de la competencia.

A pesar de que el menor de los hombres en La casa de los famosos Colombia, llegó a ser considerado el ‘picaflor’ del programa al coquetear con varias de sus compañeras, finalmente parece que se decidió por una, no obstante, la elegida es una mujer prohibida para él por sus principios. “Yo toda la vida me he considerado diferente a muchos hombres. No me nace estar con alguien que tiene una relación actual. Es algo que a mí no me gustaría”, afirmó el joven de 27 años de edad.

A Juan David Zapata le gusta Sandra Muñoz, pero aseguró que no hará lo mismo de Miguel Melfi con Nataly Umaña en La casa de los famosos - crédito @julisatenorioo/X

La sala de la casa fue testigo del tema de conversación entre Culotauro, Pantera, Alfredo Redes y ‘Juanda’ quienes debatieron sobre la situación que están protagonizando sus compañeros Nataly Umaña y Miguel Melfi.

Cada uno expuso su punto de vista sobre si está bien o no el naciente romance entre ellos, teniendo en cuenta que la actriz ibaguereña está casada con Alejandro Estrada y el cantante panameño lo tenía bastante claro, además de que sus contendores se encargaron de recordárselo, aún así decidió seguir adelante con su conquista hasta que finalmente cautivó el corazón de su pretendida.

En medio de la charla a cerca de lo que estaba bien y lo que no entre la relación de sus compañeros en donde además discutieron sobre quién de los dos tenía mayor culpa en la infidelidad que están cometiendo, Juan David reveló sus sentimientos a una de sus compañeras.

Nueva novela de amor

Otro triángulo amoroso surgió en La casa de los famosos entre dos participantes del reality y alguien externo al programa, pues Zapata reveló que le atrae Sandra, luego de haber intercambiado besos con Martha Isabel Bolaños y Ornella Sierra, e inclusive cruzar miradas con Isabella Santiago e Isa Sierra.

El gusto entre Juan David Zapata y Sandra Muñoz avanza, pero él afirmó la respetará y no hará los mismo que Miguel Melfi con Nataly Umaña en La casa de los famosos - crédito @julisatenorioo/X

“Eso es como lo que me pasa a mí. Yo sé que Sandra tiene marido y está casada, por eso yo no le caído por la misma razón, entonces nada no pasar nada porque yo no puedo meterme ahí sabiendo que ellos tienen su historia pendiente pro resolver afuera”, comentó.

No obstante, pese a las declaraciones del joven empresario del mundo de la moda, lo que se ha visto en las transmisiones del programa es que entre él y la modelo oriunda del eje cafetero sí existe intercambio de miradas y coqueteo. La química entre ellos aumentó luego de la prueba en parejas, en la que tuvieron que pasar amarrados un día completo e incluso actuar una escena de amor en la que se elegiría el mejor beso, siendo el de ellos, uno de los más apasionados.

La complicidad de pareja trascendió tanto dentro de la competencia que ambos infringieron las reglas de la casa causando un castigo colectivo, pues tal y como se observa en el video intercambiaron una nota que ocultó un mensaje solo para ellos.

“Chicos, les dijimos que el jefe es muy estricto con las reglas dentro de la casa, no pueden pasarse papeles con mensajes, está terminantemente prohibido (…) es una regla establecida por el jefe, ustedes no se pueden pasar ningún tipo de notas, y mucho menos donde nadie ve lo que está escrito”, recordó Cristina Hurtado.

Como consecuencia de sus actos, la pareja pasó automáticamente a la placa de nominados junto a Karen Sevillano y se reorganizaron los grupos de las habitaciones del cielo y el infierno, noticia que generó alegría en algunos integrantes de la casa, sin embargo, algunos no se sintieron totalmente cómodos.