Niño de dos años falleció tras caer en un pozo y no recibir atención: “Aquí se muere cualquiera”

Las autoridades de Los Venados (Valledupar) hallaron al padre del niño pidiendo ayuda, mientras sostenía a su hijo en sus brazos - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

En el corregimiento de Los Venados, ubicado en zona rural de Valledupar, una familia vivió una tragedia. El lunes 4 de marzo de 2024, un niño de dos años falleció luego de haber caído en el estanque piscícola de su casa.

De acuerdo con el medio local Diario del Cesar, el pozo está ubicado en el patrio trasero de la vivienda, donde se encontraba el menor de edad, que cayó de manera accidental en su interior. El padre del niño logró sacarlo, mientras que los vecinos se comunicaron con la estación de policía del corregimiento.

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos y hallaron al padre de familia con su hijo en brazos, mientras solicitaba ayuda. De acuerdo con Radio Guatapurí, el niño fue llevado inmediatamente a un puesto de salud adscrito al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sin embargo, en el lugar no había insumos para atenderlo; no contaban con oxígeno para suministrar, por lo que tuvo que ser llevado a la Clínica Sinais Vitais, en el municipio de Bosconia, donde llegó sin signos vitales.

Un habitante del sector indicó que la carencia de elementos para la atención de pacientes impidió que el menor de edad pudiera ser auxiliado a tiempo. “El centro de salud estaba abierto porque fue en el día, pero el personal asistencial poco puede hacer ante las deficiencias de medicamentos e insumos. Se perdió mucho tiempo con el niño, y cuando fue trasladado ya era demasiado tarde”, explicó el lugareño, citado por Diario del Cesar.

Habitantes de Los Venados (Valledupar), protestaron luego de que un menor muriera al no poder ser atendido en un puesto de salud adscrito al Hospital Eduardo Arredondo Daza - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Luego de que la comunidad se enterara de lo ocurrido con el menor de edad, varios habitantes del corregimiento se manifestaron, exigiendo la clausura del puesto de salud del Hospital Eduardo Arredondo Daza por la falta de atención en urgencias. Pues, al parecer, no solo hay carencia de insumos, sino también de personal.

De acuerdo con información de líderes y ciudadanos del lugar, suministrada a Radio Guatapurí, en el centro asistencial solo hay un médico para consulta externa, además, señalan presuntas irregularidades en el manejo de los recursos para la salud.

“Aquí se muere cualquiera, porque aquí no hay una pastilla, no hay una ampolla, y si es del régimen contributivo más rápido, porque no tienen derecho a nada. Aquí no hay servicio de urgencia porque hasta una cortada tienen que mandarla para afuera. Se gastan un poco de plata y el elefante blanco engordando y creciendo”, explicó un ciudadano al medio radial citado.

Por su parte, una habitante de Los Venados, identificada como María Inés Suárez, explicó que, debido a los múltiples problemas que presenta el puesto de salud, muchas veces los pacientes y sus familias tienen que buscar la manera de trasladarse a otros corregimientos como Mariangola o a otros municipios, como Bosconia, para ser atendidos. Esto, a pesar de que la mayoría de los habitantes no cuenta con los recursos necesarios para financiar un traslado.

Habitantes de Los Venados (Valledupar), aseguran que no hay ni una bala de oxígeno en el centro de salud del Hospital Eduardo Arredondo Daza - crédito Carlos Ortega/EFE

Aseguró que el personal médico “trabaja con las uñas”, porque no solo hacen falta ampolletas y medicamentos, sino también balas de oxígeno y puestos de reanimación. “Es inaceptable que nuestros conciudadanos tengan que enfrentarse a esta falta de atención médica básica. Debemos trabajar juntos para garantizar que esto no vuelva a suceder”, aseveró la lugareña, en conversación con el medio citado.

La problemática en el corregimiento no es nueva y, por eso, los habitantes exigen soluciones prontas. No obstante, en julio de 2023, el gerente de la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Eduardo Arredondo Daza, Miguel Soto, informó que se han hecho inversiones para mejorar las instalaciones de diferentes puestos de salud en Valledupar y, además, indicó que la ESE se mantiene sin riesgo financiero.

“Hemos hecho un trabajo con responsabilidad, hemos mostrado unos avances significativos y siempre cuidando la estabilidad financiera de la empresa, entregamos obras como las de Mariangola, consulta externa y urgencia San Martín, dotación en equipos biomédicos, fortalecimiento del parque automotor, el equipo Camina por tu salud y toda la parte de humanización que prestamos en el Hospital”, precisó gerente, citado por la Alcaldía Municipal de Valledupar.