Nataly Umaña y Miguel Melfi encontraron apoyo a su relación dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’

Los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ Nataly Umaña y Miguel Melfi cuentan con el apoyo de una compañera con su supuesta relación -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Miguel Melfi y Nataly Umaña son los concursantes que están en el ojo público por una supuesta relación, a pesar de que la actriz está casada con Alejandro Estrada y tiene dos hijos.

Te puede interesar: Melfi ya no se guarda lo que siente por Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’

En La casa de los famosos muchas celebridades no se encuentra de acuerdo con la relación amorosa que surgió de los concursantes; sin embargo, hay quienes bridan su apoyo y hasta sirven como consejeros. Este es el caso de la joven actriz Isa Sierra, que se mantiene unido a Melfi y a Umaña.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

En un video publicado en las redes sociales se puede observar como Sierra se acuesta en la cama junto al panameño y la ibaguereña en búsqueda de abrazos. Nataly Umaña le indica a la participante menor de la casa que puede acostarse con ellos para que la situación “no se ve tan mal” y los otros concursantes observarían cómo duermen los tres. La repuesta de la también bailarina fue de manera jocosa: “¡Ay, por favor, Nataly! La que quiere tapar el sol con un dedo”.

Te puede interesar: Diana Ángel y Culotauro van viento en Popa, así fue su primer beso: “Que sea algo genuino y real”

En otro momento, la actriz que ha participado en producciones como Todo es prestao, Los Morales, La gloria de Lucho, Bolívar, Las muñecas de la mafia, sirvió de consejera para el cantante panameño. “Fuera del disfrute que tenemos yo tengo claro que somos amigos”, afirmó el también actor e Isa Sierra le preguntó si él espera que pase algo cuando salgan del reality.

“No lo sé, o sea, yo siento que este tiempo que hay que pensar en ahorita mismo. Más que yo quisiera o que fuésemos a tener algo, yo te dio que por más que se porte bien aquí yo no puedo como que esperar o pedir que este bien afuera. Que pase lo que tenga que pasar, si la conexión es tan fuerte podrá pasar algo en un futuro, si al final no era tan fuerte, pues normal una única experiencia mientras duró afuera y ahorita me tocó a mí arrancar una nueva etapa en mi vida, que tampoco puedo cerrarme, no ser yo, pues por eso yo estoy súper tranquilo con todo este tema de lo que está pasando”, expresó el cantante panameño.

Participantes de ‘La casa de los famosos’ hablan de la supuesta relación entre Miguel Melfi y Nataly Umaña

En el reality show del Canal RCN, surgió una nueva historia de amor que captura la atención del público. Nataly Umaña, reconocida actriz, se ve involucrada en una romántica relación con Miguel Melfi, un cantante que le lleva doce años. Esta pareja se ha convertido en el foco de varias conversaciones en el interior de la casa y también en las redes sociales.

Te puede interesar: Video: Nataly Umaña y Miguel Melfi se dieron un apasionado beso en ‘La casa de los famosos Colombia’

“Para mí no hay cosa más baja que la deslealtad, para mí eso es lo peor, a mí la deslealtad me duele en alma, pero en el fondo profundo […] Si la deslealtad tuviese perdón, el diablo estuviese en el cielo todavía”, opinó la influencer Karen Sevillano.

La creadora de contenido expresó que su relación es injustificable: “Pero cuando uno como persona también tiene moral, no se anda metiendo en una relación, cuando uno tiene respeto. El hecho de que ella tenga que respetar su relación no significa que Melfi tampoco sea un irrespetuoso. Soy una persona que está viviendo esto aquí con ustedes y viéndolos, así como ustedes dan sus opiniones, yo también la puedo dar, porque no pueden venir a justificar lo injustificable ¡Qué pena!”.

Por su parte, Nataly Umaña se defendió: “Me echó toda el agua sucia, y no me interesa, porque no he querido aquí exponer un tema, que a mí no me tiembla la voz, pero aquí la que ha estado 12 años con alguien leal, fiel y siempre, he sido yo. Sí es muy lindo los primeros años, y pregúnteme yo cómo estaba los primeros años”.