Ingrid Betancourt manifestó tener una cita “aún más urgente” que el Día de la Mujer

Ingrid Betancourt lanzó un mensaje a las mujeres del país de cara al 8 de marzo de 2024 - crédito Jesús Avilés/ Infobae

Ingrid Betancourt se ha convertido en una de las mujeres más polémicas en el país. La excandidata presidencial es una de las más reconocidas detractoras del jefe de Estado, Gustavo Petro, caracterizándose por lanzar múltiples críticas contra sus políticas.

Teniendo en cuenta su posición frente a las medidas del máximo líder del Pacto Histórico, Betancourt, que además ha protagonizado múltiples enfrentamientos con el exsenador en los últimos años, dio a conocer que participará de uno de los eventos que se han convocado en contra del actual Gobierno nacional.

Se trata de las marchas que se llevarán a cabo el miércoles 6 de marzo de 2024, las cuales fueron convocadas por miembros de la oposición y en las que se dará a conocer la inconformidad por medidas como la Paz Total, las reformas que impulsan desde el Gobierno, así como la situación económica que afronta el país.

A través de un video publicado en las redes sociales del partido Verde Oxígeno, del que la bogotana es presidenta, Betancourt confirmó que participará de las marchas, haciendo referencia además a una de las fechas más importantes del año.

La también exsenadora aseguró que las movilizaciones en contra de la administración de Gustavo Petro representan una cita “aún más urgente” que el Día de la Mujer, que se celebrará el viernes 8 de marzo.

Ingrid Betancourt es una de las opositoras al Gobierno de Gustavo Petro - crédito REUTERS/Colprensa

De hecho, la bogotana invitó a las mujeres a participar de dicha jornada con el fin de “defender” el país, teniendo en cuenta que, para ella, Colombia estaría corriendo en riesgo de convertirse en una nueva Venezuela: “El 8 de marzo las mujeres tenemos una cita muy importante, el Día de la mujer, pero tenemos una aún más urgente el 6 de marzo porque tenemos que salir a marchar, a defender nuestras instituciones y nuestro país. Lo que estamos viendo es muy grave, no queremos que Colombia nos la conviertan en Venezuela”.

Betancourt enfatizó en que las movilizaciones también tienen el objetivo de expresar el malestar con el llamado “cambio”, del que manifestó no querer que represente una situación peor a la que se venía registrando en el territorio nacional antes de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República.

Ingrid Betancourt invitó a las mujeres a marchar en contra de Gustavo Petro - crédito Yves Herman/ REUTERS

Ingrid Betancourt aseguró que Gustavo Petro querría permanecer en el poder después de las elecciones de 2026

La exsenadora advirtió que el jefe de Estado colombiano querría “atrincherarse” en el poder de cara a las elecciones del 2026, de las que indicó podrían ser una oportunidad para relevar la administración encabezada por Gustavo Petro: “No queremos que el cambio sea para hacer lo mismo, pero peor, no queremos el imperio de la delincuencia, de la corrupción, de los asesinatos, de la inseguridad, no queremos que el presidente Gustavo Petro se atrinchere rodeado de sus cómplices, de sus íntimos para impedir que la justicia haga si tarea y sobre todo que en el 2026 podamos relevar este gobierno nefasto, el 6 de marzo es nuestra cita y todos vamos a estar”.

Las marchas del miércoles 6 de marzo están programadas para comenzar, en su mayoría, sobre las 10:00 a. m. Por ejemplo, en Bogotá, desde la oposición convocaron a sus seguidores en el Parque Nacional para llevar a cabo un recorrido hacia la Plaza de Bolívar.

Mientras tanto, en Cali, quienes quieran participar de las marchas están citados en el Parque de las Banderas, desde donde comenzarán una caminata hacia la Plazoleta Jairo Varela. Por su parte, en Barranquilla, los manifestantes se reunirán en la Estatua Joe Arroyo.