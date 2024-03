Año bisiesto: esta es la impresionante cantidad de colombianos que cumplen un 29 de febrero

Miles de personas cumplen años un 29 de febrero en Colombia - crédito Freepik

Para las personas que nacieron un 29 de febrero, es decir, en un año bisiesto, resulta complejo saber qué pasa con el conteo de sus años de vida, ya que solo cada cuatro años el mes de febrero tiene un día adicional: el 29. Sin embargo, no son pocas las personas que cumplen años en esta particular fecha.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, en Colombia hay dos años específicos en los que se ha registrado el mayor número de nacimientos en este día: en el 2000 y en 2020. En el primero, 2.241 personas nacieron un 29 de febrero; en el segundo, 1.444.

Eso quiere decir que en todo el territorio nacional hay miles de personas que celebran su cumpleaños en esta fecha; según los datos de la Registraduría, son 30.275. Sin embargo, para algunas personas no queda claro cuándo pueden festejar un año más de vida, sí, en teoría, cumplirían cada cuatro años.

No obstante, aunque en los años no bisiestos no exista el 29 de febrero, todos los nacidos en esa fecha, de igual manera, van acumulando años de vida. En ese sentido, no es cierto que solo cumplan cada cuatro años. En la legislación colombiana, de hecho, no se hace ninguna diferenciación para quienes nacieron ese día.

Pues, el Estatuto del Registro Civil indica que todas las personas nacidas en el país deberán estar inscritas con nombre, sexo, y el municipio y la fecha de su nacimiento. Esto, sin hacer ningún tipo de distinción por el tipo de año en el que nacieron. En ese sentido, las más de 30.000 personas de Colombia que cumplen un 29 de febrero pueden celebrar su cumpleaños, sin problema, en cualquier momento.

Está la opción de festejar un día antes, es decir, el 28 de febrero, o un día después, el 1 de marzo. Esto, confiando en que, a pesar de que en el calendario no se pueda marcar el 29 de febrero, los años siguen su curso y, en ese sentido, no afectan la cantidad de años que tienen las personas.

¿Por qué hay un año bisiesto?

La existencia de un 29 de febrero, en realidad, responde a una necesidad de solucionar un desajuste que hay entre la duración del año del calendario y la del año solar. Pues, añadiendo esta fecha, se busca alinear la medición del tiempo, con lo que se demora la Tierra en orbitar alrededor del sol.

Se piensa que, exactamente, el planeta tarda 365 días en dar una vuelta completa alrededor del sol, pero no es así. En realidad, se demora 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos en completar el recorrido. Entonces, ¿qué pasa con esas horas extra?, se trata de casi seis horas que se acumulan cada año y que, de alguna manera, deben sumarse al calendario.

En ese sentido, al pasar cuatro años, esas horas se convierten en 24, es decir, un día completo. Todo ese tiempo acumulado se condensa en un solo día: el 29 de febrero, que cumple con la función de alinear el calendario con el año solar y, de esa manera, mantener un orden temporal.

Sin embargo, este reajuste ha significado confusiones para los nacidos en el año bisiesto e, incluso, han surgido divertidos memes al respecto. Algunos internautas han compartido publicaciones bromistas en redes sociales que han acaparado los me gusta y las risas en los comentarios. Tal es el caso del siguiente meme, en el que aparece el personaje principal de la película Stuart Little, citando la frase: “Es hoy, es hoy”.