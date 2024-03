Hincha de Atlético Nacional se hizo viral por particular reacción tras la vergonzosa derrota en la Libertadores

El cuadro antioqueño estalló en llanto tras la eliminación de la Libertadores de Nacional - crédito @LeagueOfi/X

En Conmebol Libertadores, Nacional de Paraguay logró una victoria decisiva como visitante frente a Atlético Nacional, sellando un marcador de 3-0 (4-0) en Medellín. Este resultado eliminó al Rey de Copas del torneo de clubes más prestigioso de Suramérica, sumiéndolo aún más en su crisis deportiva.

El encuentro, caracterizado por la superioridad del equipo paraguayo, vio los goles de Juan Fernando Alfaro al minuto 24, Rodrigo Arévalo al 72 y Facundo Velazco en tiempo de compensación (90+2).

La actuación de Atlético Nacional reflejó las dificultades que atraviesa, alejándose de los momentos cumbre que marcaron su historia. La contienda deja al conjunto Verdolaga fuera de la competencia, reafirmando su lejanía de sus días más gloriosos en el ámbito futbolístico.

La tristeza de los hinchas Verdolagas

El mal momento de Atlético Nacional ha generado varias protestas por parte de los hinchas del cuadro antioqueño, que no aguantan más la situación de su equipo tanto en el rentado local como internacional.

Sin embargo, en las redes sociales se hizo viral un video de un aficionado que estalló en llanto tras la penosa presentación de su equipo, que por primera vez perdió con un equipo paraguayo en condición de local en la Copa Libertadores, torneo que ganó en 1989 y 2016.

El fanático que luce un esqueleto del onceno antioqueño, pidió desesperadamente que vendieran el equipo:

“Qué dolor ver al verde así. Ya no aguantamos más esto, vendan el equipo por favor. Cómo van a manejar así al equipo más grande del país, solo les interesa la plata. Están insultando a la hinchada, que nunca los ha abandonado y que siempre llena el Atanasio Girardot, pero ya no más”.

Y agregó en medio de las lágrimas: “Si no quieren trabajar más, vendan el club, No jueguen más con nuestros sentimientos porque ya no aguantamos más. Dios que estamos pagando en esta vida con el verde por culpa de una administración que no sabe de fútbol. Solo les interesa la plata. Por favor hagamos algo”.

El aficionado no aguantó la eliminación del conjunto Verdolaga - crédito @LibertadoresBR/@LeagueOfi/X

Reacciones

Los internautas no pasaron por alto el video que ha causado diversas reacciones en las redes sociales:

“Yo no le critico que llore porque demuestra lo mucho que ama a su equipo, grabarse llorando y subirlo a redes sociales si me parece una total ridiculez”.

“Yo no me burlo del mal ajeno, pero sientan un poquito lo que otros hinchas de otros equipos pasan cuando sus clubes están en crisis y llegan a irse hasta el descenso y quedar hasta sin reconocimiento deportivo y ustedes se burlaban como si nunca les hubiera a pasar”.

“Yo no entiendo tanto Show. Quedaron campeones hace año y medio, y llegaron a una final de liga hace 6 meses. Jugaron 8vos de CL el año pasado y ganaron la Copa. Ahorita salieron en fase previa, pero ni que fuera un descenso”.

“Si bien es cierto que ver al equipo de uno duele mucho pues, también aquí se muestra de qué material está hecha la hinchada de Nacional, creo que no han tenido una crisis así, en las malas mucho más ojalá las directivas se den cuenta y pues cambien”.

“¿Ya no aguantan más? Y fueron campeones el año pasado, llegan a tener una crisis como la de otros equipos y se reduce su hinchada considerablemente”.

Los usuarios en las redes sociales reaccionaron al llanto de aficionado del verde - crédito @dani1caicedo/X

Ahora el cuadro antioqueño deberá trabajar para recomponer el camino en la Liga BetPlay Dimayor, en la que marcha en la decimoquinta posición con ocho puntos y -2 en la diferencia de gol.