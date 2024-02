Fiscalía investigará la muerte del militar infiltrado que asesinó a sus compañeros en una base militar en el Putumayo

Hay confusión sobre la forma en la que Alexander Orozco fue capturado por el Ejército luego de haber baleado a sus compañeros del Ejército - crédito @ColombiaVozAVoz/X

En medio de una operación para capturar al soldado Alexánder Orozco, acusado del asesinato de tres militares en Putumayo, fueron grabados varios videos por particulares, publicadas en las redes sociales, que han generado un debate sobre el operativo de captura del supuesto infiltrado de la guerrilla.

Esos videos fueron solicitados por la Fiscalía General de la nación, para analizar los eventos que llevaron a la muerte de Orozco y esclarecer lo sucedido.

Orozco fue señalado por las autoridades de perpetrar el fatal ataque contra sus propios compañeros de la Fuerza Pública, que cobró la vida de un capitán, un sargento segundo y un soldado, además de herir a otro compañero en el batallón de selva N° 49 en Putumayo.

El soldado regular Alexander Orozco fue señalado de ser infiltrado de las disidencias de las Farc en el Ejército para asesinar militares y robar armamento - crédito Ejército Nacional

Los videos recientemente compartidos en las redes sociales muestran al soldado Alexander Orozco remando en una lancha a orillas del río Putumayo, cuando repentinamente se escuchan disparos y cae abatido. A pesar de que las autoridades afirman que hubo un intercambio de disparos entre Orozco y las fuerzas policiales que lo perseguían, los videos no muestran ese supuesto enfrentamiento.

Quienes lo capturaron también aseguraron que Orozco trataba de escapar. No obstante, algunos ciudadanos que estuvieron presentes en la captura no respaldarían esa hipótesis. En uno de los videos en los que se ve al soldado Orozco herido, se escucha de fondo: “Lo mataron, lo mataron, lo mataron indefensamente… No estaba ni armado el man”.

Por su parte, el Ejército ha reafirmado que siempre propendieron por salvar la vida del joven luego de su captura.

Así fue movilizado Orozco Zambrano luego de su captura - crédito Redes Sociales

Luego de recibir varios disparos, el soldado fue trasladado en helicóptero a un centro de salud en Florencia (Caquetá), donde falleció debido a la gravedad de la herida en su abdomen. El soldado de apenas 19 años era un joven oriundo de Cauca que había entrado al ejército hacía menos de ocho meses.

La Policía Nacional ha anunciado que la Fiscalía será la encargada de investigar a fondo lo sucedido durante el operativo.

“Frente al caso presentado en Puerto Leguizamo, el material probatorio como videos, testimonios, pruebas de balística, así como distintas inspecciones técnicas están siendo recopiladas por la Policía Judicial para ser puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, menciona el comunicado emitido por la Policía. En ese agregan que será el ente investigador quien oriente el proceso para determinar con certeza las circunstancia que enmarcaron estos hechos.

El soldado que causó balacera en batallón del Ejército fue capturado y está siendo atendido por los mismos militares a los que habría intentado matar en la noche del 26 de febrero - crédito Ejército Nacional

La infiltración de las disidencias de las Farc para robar y asesinar militares

Ejército señaló que el frente Carolina Ramírez, que forma parte del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc liderado por alias Iván Mordisco, estaría detrás del asesinato de los tres militares, cuyo autor material sería el soldado regular Alexánder Orozco.

Luego de la balacera, Orozco había escapado luego de cruzar el río Caquetá, donde lo esperaban otras personas que serían sus cómplices, según informaron miembros de la Fuerza Pública que fueron testigos del hecho. A partir de entonces, el Ejército había estado rastreando al soldado mediante el uso de un dron.

El capitán Herrera y el sargento segundo Rojas fueron asesinados por un compañero de la misma Fuerza Pública, al parecer infiltrado de las disidencias de las Farc - crédito Ejército Nacional

Al localizarlo, según informes de la Fuerza Pública conocidos por Blu Radio, cuando Orozco se aproximó a una comunidad en la ribera del río, el soldado presuntamente amenazó a los policías con su arma, lo que desencadenó un intercambio de disparos: estos causaron sus heridas mortales.

Se informó, además, que durante el operativo fueron capturadas otras dos personas que también serían infiltrados del frente guerrillero del Estado Mayor Central y se incautó un fusil de asalto que podría estar relacionado con los asesinatos de los tres militares en el batallón No. 49.

Cabe anotar que fuentes militares informaron a Infobae Colombia que hay presencia de individuos en los alrededores del batallón en Putumayo: ellos tratan de persuadir a los soldados para que se apoderen de los fusiles y asesinen a militares.

El desenlace fatal de este caso ha generado interrogantes sobre el manejo de la situación y la necesidad de una investigación.