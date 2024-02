Diana Ángel y Culotauro van viento en Popa, así fue su primer beso: “Que sea algo genuino y real”

Diana Ángel y Culotauro van enserio y ya se dieron su primer beso - crédito cortesía Canal RCN

En La casa de los famosos Colombia ya se oficializó una pareja, pues Diana Ángel y Culotauro se dieron su primer beso luego de pactar una relación fuera de estrategias y del juego, ya que pertenecen a cuartos diferentes.

La química entre la actriz y el comediante finalmente consiguió unirlos, por eso decidieron darse una oportunidad pasando al siguiente nivel.

Luego de largas charlas en las que el acercamiento entre Diana Ángel y Camilo Díaz evidenciara su atracción, las miradas y coqueteos pasaron a ser algo más. Sus compañeros de competencia celebraron que se dejaran llevar y dieran el paso.

Diana Ángel y Culotauro protagonizaron el primer beso oficial de La casa de los famosos Colombia - crédito @acasadelosfamososcolombia1/Instagram

Mientras que Martha Isabel Bolaños e Isabella Santiago continúan en su carrera por conquistar a Juan David Zapata y al cantante panameño Miguel Melfi, la actriz y cantante bogotana ya conquistó el corazón del creador de contenido y humorista Culotauro, al que le lleva 22 años de edad.

Una semana de encierro bastó para que los participantes del reality de convivencia empezaran a revelar sus intenciones por encontrar pareja dentro de la competencia, sin embargo, para el caso de Diana ángel y Camilo Díaz, nombre real del humorista de 26 años de edad, existían dos limitantes.

Por un lado, el tema generacional era algo que la mantenía conflictuada a la actriz de 48 años de edad, mientras que, por el otro, la timidez del comediante superaba su gusto por Diana. No obstante, la atracción entre ellos era evidente, ya que ambos disfrutaban pasar tiempo juntos y compartir horas y horas de conversación.

El humor los unió

Aunque en principió Culotauro aseguró no querer nada con una famosa, ni haber llegado a La casa de los famosos con intenciones de buscar una relación, al final fue él quien abrió la puerta que Ángel venía tocando desde hace rato, puesto que fue ella la que expresó sus sentimientos hacia el comediante.

Culotauro, de La casa de los famosos confesó que los ojos de Diana Ángel y su humor son las dos cosas que más le atraen de ella - crédito @acasadelosfamososcolombia1/Instagram

Según contó Camilo a Juan David en la cocina de la casa, las dos cosas que más le llamaban la atención de la actriz era sus ojos y el buen sentido del humor que tiene ella: “Lo que pasa es que Diana es muy chistosa y habla chévere, eso me gusta mucho”.

Diana y Culotauro llevan escribiendo su novela semana tras semana y en la tercera coincidieron en que no debían darle más largas a lo que sentían el uno por otro y dejar que fluya lo que tenga pasar.

“Te juro que yo no soy ninguna infiltrada y tampoco tengo voz ni voto allá. No vengo a interferir en nada. Esta será algo entre nosotros y ya, aparte de lo que pase en la casa”, aseguró la actriz al joven humorista, que alcanzó a pensar que lo que Diana buscaba era acercarse a él para lograr obtener información del equipo oponente o tratar de influir en la toma de decisiones de ellos. Recordemos que Diana pertenece al infierno, mientras que Camilo al cielo.

Diana cayó en el juego

Pese a que la actriz se comprometió con Culotauro a que entre ellos no existiría la manipulación ni las estrategias, ya fue victima de Miguel Melfi y Nataly Umaña, quienes le pidieron un favor para que interviniera por ellos ante el humorista.

Miguel Melfi y Nataly Umaña quieren sacar partido de la relación entre Diana Ángel con Culotauro en La casa de los famosos - crédito @acasadelosfamososcolombia1/Instagram

Una vez se enteraron de que Diana y Camilo habían sellado su amor, Melfi y Umaña quisieron sacar ventaja de esta unión y le propusieron a la actriz interceder para que Culotauro deje de hacer chistes respecto a su supuesta atracción, pues se dieron cuenta que los rumores de un posible romance entre ellos está afectando la imagen de la actriz ibaguereña, que está casada con el actor Alejandro Estrada.

De esta forma, Diana ya empezó a tomar partido entre sus compañeros y su nuevo amor, al que le prometió que no haría ningún tipo de movimiento ajeno a su relación:

“No sé pero está escena me hace sentir un poco incómodo 😳, no me siento seguro de estos sentimientos”, “El encierro hace su efecto”, “No me parece sincera. Pienso yo”, “Esa Diana si que es estratega like para los que la quieren afuera no la soporto es arpía”, “ammoooo esa pareja 🔥🔥🔥”, comentaron algunos seguidores del programa sobre la nueva relación de La casa de los famosos Colombia.