José Félix Lafaurie insistió en la creación de los frentes solidarios de seguridad, pese a comparación con las Convivir

José Félix Lafaurie considera que la intención de los mencionados frentes es contribuir a la seguridad del gremio ganadero - crédito Infobae Colombia

En lo que sería un nuevo y desesperado intento de lograr consenso en torno a una de sus iniciativas más polémicas, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y miembro del equipo negociador del Gobierno nacional en la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se pronunció el domingo 25 de febrero de 2024 para defender lo que se conoce como los frentes solidarios de seguridad y paz.

Lafaurie, que fomenta esta idea junto con los gremios ganaderos regionales, la cual busca ofrecer una mano colaborativa a las fuerzas del orden y las autoridades para mitigar los actos delictivos que afligen a estas zonas, volvió a referirse a la intención de esta y negó que sea una apología a la conformación de grupos armados ilegales. Como en su momento se denunció, pues se hizo una comparación con las llamadas Convivir: cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria, o también conocidas como servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada.

En su más reciente columna de opinión, denominada Insisto... ¡No nos dejen solos otra vez!, publicada tanto en medios regionales como nacionales, el empresario, esposo de la senadora María Fernanda Cabal, defendió esta medida, y expresó lo que para él la preocupación por el incremento en las tasas de criminalidad, en especial los secuestros y extorsiones, que han impactado de manera profunda a la comunidad ganadera.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, hizo un urgente llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro, en pro de poner en marcha esta idea - crédito Jesús Avilés/Infobae

Los argumentos de José Félix Lafaurie para defender los frentes de seguridad

En su escrito, aprovechando la vitrina mediática con la que ha contado para exponer sus postulados, Lafaurie indicó, en primera medida, que el aumento de la violencia no solamente afecta la base material de los ganaderos, en este caso sus animales, sino que también resucita el temor a perder la vida, la libertad y la seguridad. Y recordó episodios de la historia nacional, en los que se hace relación con fenómenos violentos como el paramilitarismo.

“Hoy es latente el riesgo de que esa historia se repita, porque el ganadero está atado a la realidad rural y no puede ‘irse con sus vacas a otra parte’; el riesgo de que el regreso del miedo a perder el sustento, la libertad y la vida resucite la idea de ‘comprar seguridad’ y entrar en un diabólico círculo vicioso de extorsión y mayor inseguridad”, refirió Lafaurie, que hizo con ello un urgente llamado a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Defensoría, al Congreso y al Consejo Gremial Nacional.

Del mismo modo, el negociador solicitó una audiencia con el presidente de la República, Gustavo Petro, para discutir estos asuntos. Lo anterior, a raíz de un pronunciamiento contrario del ministro de Defensa, Iván Velásquez. “El Gobierno no patrocina, no promueve, no apoya, no respalda ningún proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente a ningún acto delictivo”, indicó el ministro en relación con la conformación de estos colectivos.

José Félix Lafaurie junto al senador Iván Cepeda, en la mesa de negociación con el ELN, proceso en el que representa a la comunidad gremial - crédito Camila Díaz/Colprensa

Con base a lo que se consideraría un revés, Lafaurie destacó lo que para él son éxitos de iniciativas similares previas, como las Brigadas Solidarias Ganaderas, que fueron formadas en 2023, que desde su perspectiva contribuyeron al sector. Y afirmó que los esfuerzos deberían ser replicados y no estigmatizados, pues tendrían el potencial positivo de colaborar con las autoridades locales para salvaguarda, reiteró, “la paz y la seguridad en las zonas rurales”.

Cabe destacar que, en enero de 2024, el dirigente gremial había replicado —para soportar su iniciativa— cifras de la organización Global Initiative, que señalan que Colombia se sitúa en el segundo lugar a nivel mundial en índices de crimen: solo superado por Birmania, además de ser el primer país en América en esta clasificación. Sobre todo, el aumento de los secuestros en un 72% en 2023, frente al 2022.”

“De ahí nuestro clamor al presidente y al país, que una vez nos dejó solos, a los ganaderos y al campo, donde imperaba la violencia. Por ello insisto... ¡No nos dejen solos otra vez!”, concluyó el presidente de Fedegán, con respecto a una idea que cuenta con el apoyo del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.