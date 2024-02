Gilberto Santa Rosa tuvo una mala experiencia en Barranquilla: “Fue un fracaso, ahora es muy simpática, pero en ese tiempo fue traumática”

Gilberto Santa Rosa contó una mala experiencia que tuvo en Barranquilla cuando intentaba conquistar el público de esa ciudad - crédito TBL Live

El reconocido salsero Gilberto Santa Rosa, apodado ‘el Caballero de la salsa’ por su estilo único de interpretar el género, compartió una anécdota sobre sus inicios en el mundo de la música, específicamente sobre su primera tentativa de presentación en Barranquilla, la que nunca llegó a materializarse.

Te puede interesar: Presidente Petro dijo que Panam Sports se “burló” de Colombia al quitarle los Juegos Panamericanos

A diferencia de lo que el público podría esperar, esta experiencia inicial fue desalentadora para el artista puertorriqueño, quien confesó haber vivido un momento traumático cuando su presentación fue cancelada por la falta de asistentes. Esta revelación muestra el camino lleno de desafíos que, incluso, los músicos más exitosos deben enfrentar en sus carreras.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Julio César Herrera le propuso a Petro renunciar a un evento deportivo tras la pérdida de los Juegos Panamericanos

Santa Rosa señaló que su debut en Barranquilla era una pieza clave para conquistar el mercado colombiano, dada la importancia de la ciudad como un epicentro de la música en el país. Sin embargo, enfrentó un revés cuando se le informó, justo antes de su presentación, sobre la cancelación del evento por la ausencia de público.

Este incidente obligó al salsero a reconsiderar su estrategia y perseverar en su camino hacia el reconocimiento en la industria musical. Tal experiencia, lejos de desanimarlo, sirvió como una lección de humildad y persistencia.

Te puede interesar: Clima en Barranquilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este 17 de febrero

Pese a este comienzo difícil, la tenacidad y el talento del puertorriqueño finalmente le permitieron revertir la situación. Con el tiempo, logró establecer una conexión profunda con el público de Barranquilla, participando en eventos importantes, como la noche de las velas y el Carnaval, imprescindibles en el calendario cultural de la ciudad.

Estas participaciones marcaron un contraste notable con su primera experiencia, demostrando que el éxito está al alcance de quienes no se rinden ante las adversidades.

“Hay una cosa que, ahora es muy simpática, pero en aquel tiempo fue un poco traumática: yo estaba listo para ir a una presentación y mi representante en aquel entonces me llamó y me dijo: ‘¿qué estás haciendo?’, yo le respondí, ‘viendo una película que está muy buena’, y me dice: ‘qué bueno, quédate ahí, porque no vas a cantar hoy”, contó el artista durante una entrevista a Pulzo.

Y Santa Rosa agregó: “No fue nadie, no que hubiera ido poca gente, ¡no fue nadie! y entonces yo dije: Barranquilla, adiós Barranquilla, hola y adiós, pero fue todo lo contrario; luego empecé a tener mejores resultados y hoy en día cada vez que voy a Barranquilla, la gente de Barranquilla me trata con mucho cariño, recientemente me presenté en la Noche de las Velitas y disfruté mucho de Barranquilla”.

A través de sus palabras, Santa Rosa refleja una valiosa enseñanza sobre la resiliencia y la dedicación necesarias en la búsqueda del éxito. Indudablemente, su historia se convierte en un ejemplo inspirador para aquellos artistas que se encuentran en el inicio de sus carreras, enfrentando obstáculos similares.