Guerra por la cocina de ‘La casa de los famosos’: Beto Arango le ‘sacó la piedra’ a compañera y denunció conspiración

La tranquilidad que reinaba en La casa de los famosos Colombia ya se acabó. Durante la primera semana de la competencia no hubo grandes conflictos, más allá de un par de roces entre los miembros del equipo Infierno con los del ‘Cielo’, por las diferencias en las personalidades, lo cual era de esperarse.

Sin embargo, los problemas comenzaron a ir más allá cuando la estrategia empezó a ser prioridad en cada acción de los concursantes. Poco a poco los que no se habían hecho notar comienzan a sacar las garras y una auténtica guerra campal se constituye en el programa.

La cocina de la casa, que antes fue centro de paz, ahora se convirtió en la manzana de la discordia. Desde el primer día, Beto Arango se ofreció para preparar los alimentos de todos los participantes, y algunos de ellos confirmaron que lo ayudarían, aunque a Beto no le molestaba cocinar solo.

Siempre aclaró que estaría muy agradecido con que cada persona se encargara de su loza y que se distribuyeran entre los demás las otras tareas. No obstante, algunos participantes comenzaron a mostrar su inconformidad porque el actor fuera el único responsable de la comida.

La que más se indispuso por ese tema fue Diana Ángel, que confrontó al también Arango : “Hablemos de Beto y también de la comida. Ya sabemos que él ha tomado como el mando, es el chef, como el papá, pero hay otras personas de la casa, como Sandra o Diana, que han querido cocinar y también han ayudado. Sin embargo, han tenido algunos problemas”, expresó Cristina Hurtado, introduciendo al público al tema.

Acto seguido, se mostraron fragmentos de lo sucedido en el día, cuando la actriz quiso cocinar por la mañana y su compañero, sin ser altanero, le sugirió: “Te queda mejor en una olla”. No obstante, Diana Ángel no lo tomó como un consejo, sino como una orden.

Después se mostró a la también cantante en el confesionario, donde dijo que se estaba cansando que siempre que llegaba a la cocina, alguien aparecía para interrumpirla. “¿Qué tal si cambio la técnica? Por ejemplo, ¿me dejas?”, le dijo a Beto, mientras continuó cocinando.

“¿Cómo cuál?”, replicó él, colmándole todavía más la paciencia a la participante. “Como la que me voy a hacer yo del desayuno”, le devolvió ella.

Inconforme con la respuesta, Beto le insistió en que le revelara su técnica para saber si efectivamente era la mejor o si él podría recomendarle alguna otra. “La que yo tenga, ¿te parece?”, dijo finalmente la ex integrante de Mujeres a la plancha con total molestia. “¿Cuál es la que tienes?”, repetía el hermano de Julián Arango.

Tras el altercado, fue él quien apareció en el confesionario. Una de las cosas que quiso aclarar ante las cámaras es que sentía que todo se trataba de un complot en su contra, puesto a que fue el segundo nominado, pero a medida que las personas fueron viendo a través de la cocina su deseo de servir a los demás y que los compañeros percibieron lo fundamental que era contar con él, entonces fue ganando confianza y muchos le temerían a eso.

“Cuando empecé en la cocina, me nominaron el día uno y el día nueve me sacaron desde lo que hice en la cocina. Yo siento que ellos se dieron cuenta de que la cocina es un poder gigante y por eso ellos (el equipo Infierno) quieren estar en la cocina. La idea no es entrar a conflictuar, sino nominarnos a nosotros como equipo a cocinar”, expuso frente al lente oficial de La casa de los famosos Colombia.