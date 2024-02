Polo Polo se fue contra el Gobierno por crisis con el ELN: “Se está desmoronando la falsa paz de Petro”

Miguel Polo Polo criticó al presidente Petro por favorecer a grupos armados, a pesar de violaciones a la seguidad del país - crédito @MiguelPoloP/X - Colprensa

Luego de la polémica que ha dejado el comunicado del ELN en el que pone sobre la mesa un posible congelamiento de los diálogos y acuerdos por presuntos incumplimientos del Gobierno nacional, varias han sido las críticas al primer mandatario por el manejo de lo que él mismo ha denominado paz total.

Te puede interesar: Prenden las alarmas por fortalecimiento de grupos armados y la incapacidad del Estado de controlar los territorios

Tal es el caso del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien se fue contra el presidente y su Gobierno a través de la red social X. Según comentó, el primer mandatario confió en exceso en el grupo armado, que desde la instalación de la mesa ha incumplido los compromisos pactados entre las delegaciones, según criticó.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Proceso de paz: este es el número de secuestrados que aún tiene el ELN tras la liberación de Juan Carlos Bayter

“Como lo advertimos, se está desmoronando la falsa paz de Petro, hoy los terroristas se le levantan de la mesa, la brutalidad y la terquedad de este desgobierno no tiene límites y siguen creyendo en narco terroristas que solo cuidan sus cultivos y sus beneficios mientras le ven a los colombianos la cara de tontos”, comentó.

El representante a la Cámara aseguró que se debe activar toda la fuerza disponible para atacar al ELN tras decisión de congelar acuerdos con el Gobierno - crédito red social X

En palabras del representante, el ELN ha evadido sus responsabilidades en los acuerdos, con temas que han generado debate nacional como el secuestro y el financiamiento de sus tropas por medios de las drogas y los cultivos ilícitos, además de la minería ilegal y las extorsiones.

Te puede interesar: Polo Polo se fue contra los petristas por celebrar el crecimiento económico de 2023: “Debería darles pena”

“Estos canallas ahora posan de dignos pidiendo “cumplimento” cuando ellos mismos no han mostrado una verdadera voluntad de paz asesinando y secuestrando ciudadanos.”

Finalmente, el congresista aseguró que es momento de usar todas las fuerzas disponibles del Ejército y la Policía para atacar al grupo armado, a pesar de los acuerdos pactados desde que iniciaron los diálogos de paz con el ELN. “Que nuestra fuerza pública actúe como debe ser en contra de estos criminales ¡ya basta de manipulaciones!”, concluyó.

Las palabras del representante fueron respaldadas por varios de sus seguidores, quienes criticaron las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro, cuando afirmaba ante los medios nacionales que con su llegada al poder se acabarían los inconvenientes con el ELN. Sin embargo, año y medio después los diálogos parecen quedar en fase de congelamiento, tras supuestos incumplimientos del Gobierno a los acuerdos pactados.

Internautas se fueron contra Gustavo Petro por los acuerdos con el ELN - crédito red social X

“¿Donde quedó que en tres meses acaba con ese problema?”; “Petro tiene las Fuerzas Militares de carne de cañón para los criminales de las Farc y el ELN. Las FFMM están maniatadas y la población civil desprotegida. Petro debe ser juzgado por traición a la Patria”, y “Pero según el mesías zurdo el ELN se acababa en 3 meses no? Que paso petristes? Otra buena promesa incumplida por parte de su amo y señor? Disfruten lo votado”, fueron algunos de los comentarios.

Pero no solo fue Polo Polo quien criticó la reciente decisión del grupo armado. En la mañana de este miércoles 21 de febrero, la representante Katherine Miranda también lanzó fuertes críticas al polémico proceso con el ELN, a pesar de que el Gobierno nacional emitió un comunicado desmintiendo la versión sobre posibles incumplimientos.

Según la congresista, ante la falta de voluntad de los ilegales, es necesario que el Presidente ordene que se despliegue toda la fuerza disponible para combatirlos. “Siempre debemos insistir en la paz, no hay nunca buenos muertos. El ELN no solo juega con el gobierno, sino con la esperanza de millones de colombianos, su voluntad de paz es nula y sus acciones lo corroboran. ¡Si no quieren negociar, todo el peso de las FFMM y la ley!”, criticó.

Katherine Miranda criticó los acuerdos implementados con el ELN - crédito red social X

Por su parte, las negociaciones con esa guerrilla estaría en vilo, en tanto no se aclaren los motivos por los cuales el grupo armado decidió congelar las negociaciones, mientras que la jefa de la delegación del Gobierno, Vera Grabe, aseguró en las últimas horas que la suspensión de los diálogos es una crisis innecesaria y que seguirán cumpliendo los acuerdos pactados en los ciclos adelantados.