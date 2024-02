Aida Victoria Merlano le regaló un viaje a Westcol: se encuentra viviendo el amor en París

Aida Victoria Merlano le regaló un viaje internacional a Westcol - crédito Aida Victoria Merlano/ Instagram

La pareja de creadores de contenido Aida Victoria Merlano y Westcol habían terminado su relación amorosa a finales de 2022, pero después de resolver todas las diferencias que tenían en el pasado, volvieron a darse una oportunidad.

Desde su reconciliación no han parado demostrar su amor en las redes sociales, así que la barranquillera publicó un video en el que le regala un viaje al streamer paisa.

La influencer colombiana viajará con su pareja a Finlandia, pero hicieron una parada en París - crédito Aida Victoria Merlano/Facebook

“Le regalé a mi novio un viaje a Finlandia, pero me puse a pensar, ya que nos vamos a echar un viaje tan largo, por qué no nos hacemos una paradita en París, de pronto, una paradita en Roma, así que bienvenidos a la primera parte de esta aventura, ustedes van a venir conmigo aquí en esta maleta”, comenzó relatando la colombiana.

La hija de la exsenadora Aida Merlano reveló que le dio la sorpresa a su pareja a través de un regalo que ella misma elaboró, en tono sarcástico, expresó que se siente enamorada y por eso hace ese tipo de detalles: “Lo primero que te tengo que confesar es que tus ojos no te engañan, esta soy yo pegando foticos en una cartulina, porque así fue como le regalé el viaje. Ay, es que definitivamente yo enamorada soy bien pendeja, te lo juro que como me llega pegar los cachos, la próxima maleta que voy a empacar es para prisión”.

Westcol y Aida Victoria Merlano viajaron a París, pero su destino final será Filandia - crédito Aida Victoria Merlano/ Instagram

En el clip compartido por la barranquillera se puede observar su recorrido hasta el aeropuerto, pero cuando llegaron al filtro de seguridad los oficiales les revisaron su maleta debido a que la colombiana empacó suplementos: “Ustedes se acuerdan que metimos ciertas cosas a la maleta, pues resulta que cuando íbamos pasando el filtro de seguridad nos mandaron para la oficina antinarcóticos”, reveló Aida Victoria.

La influencer se mostró más enamorada que nunca y en un momento de su video grabó a su novio Luis Villa: “Yo sé que no me lo estás preguntando, pero cuando veo a mi marido con esos tatuajes de convicto a mí me encanta tanto”.

Los creadores de contenido se mostraron más enamorados que nunca en la Torre Eiffel - crédito Aida Victoria Merlano/Instagram

El videoblog de la colombiana continúo cuando abordaron al avión y mostró el kit que le dieron en el viaje, además, mostró que pidió una ensalada. “Por acá nos dieron una cobijita para arroparnos y una cartucherita con muchísimas cosas, así que unboxing de first class (primera clase) son 9 horas hasta Madrid y luego salíamos de una para París que son dos horas más, entonces dije voy a dormir”.

La pareja de celebridades aterrizó en Madrid (España) y en momento gracioso del clip, la barranquillera confesó que los oficiales de migración la confundieron con la madre de Westcol: “Ustedes no me van a creer esto, que preguntó el señor de migración”, cuestionó Aida a Luis, él contestó: “Preguntó que si yo era el hijo”, a lo que la colombiana expresó: “O yo me veo muy señora o Westcol parece un niño de 12 años”, luego la pareja pasó migración sin percances y se dirigieron a su escala con destino a París.

La pareja de celebridades viajaran a Finlandia para observar auroras boreales - crédito Aida Victoria Merlano/Instagram

“De camino al hotel pasamos por el Arco del Triunfo, esto también es súper icónico de París lo mandó construir Napoleón después de la batalla de Austerlitz y esta es la cara de West viendo la Torre Eiffel por primera vez”, agregó la barranquillera.

Aida Victoria finalizó el video con una cena romántica junto a Westcol en un restaurante que tenía vista a la Torre Eiffel: “París es solamente una parada antes de ver las auroras boreales, entonces lo vamos a estar una noche vinimos a un restaurante súper lindo, nos pusimos muy guapos, desde donde estábamos sentados, se veía la torre por la ventana. Hasta 1930 este fue el edificio más alto del mundo y sólo tardaron dos años y medio construyéndolo, aquí nos despedimos, les mando un besito, nos vemos en la segunda parte bye (Chao)”.