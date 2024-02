Hombre descubrió que dos desconocidos aparecían como sus beneficiarios en la EPS: uno figuraba como su cónyuge

Salud Total indicó que solo el usuario podría desactivar a sus beneficiarios - crédito Karina Ausecha Penagos/Colprensa

En Barranquilla (Atlántico), un hombre afiliado a la EPS Salud Total descubrió que dos personas a las que no conoce aparecían como sus beneficiarios. Se percató de esta irregularidad cuando quiso solicitar una cita médica por medio de la aplicación de la entidad promotora de salud.

En conversación con el medio Zona Cero, detalló lo ocurrido: cuando estaba intentando agendar su cita, seleccionó la opción de estado de afiliación, y entonces encontró todo un listado de las personas activas en su afiliación como sus beneficiarias.

En teoría, deberían aparecer únicamente él y su hija, pero vio los nombres de dos hombres desconocidos. El primero de ellos fue identificado como Jesús Manuel, y aparecía como su cónyuge; el segundo, como Eliezer Jesús, que figuraba como su hijo menor de 18 años.

“Yo me extraño, mi mujer estaba conmigo y me pregunta quién es. Yo no pido la cita y empiezo a buscar en las aplicaciones quiénes son ellos, porque no tengo ni la más remota idea”, explicó el afectado al medio de comunicación citado.

Incluso, dijo que su pareja alcanzó a reclamarle por tener a personas desconocidas como beneficiarias en la EPS. Sin embargo, el hombre se mantuvo en su explicación de que desconocía a los sujetos enlistados en su estado de afiliación.

Un error del sistema

La EPS Salud Total explicó que hubo una falla en su sistema y, seguramente, hubo un error al volver a cargar la información - crédito Freepik

En vista de que existía un error en los datos, se comunicó con atención al usuario de la EPS para solucionar el problema. Una funcionaria de Salud Total verificó la información y las fechas en las que los dos hombres fueron vinculados como sus beneficiarios y, entonces, dio una explicación sobre lo que pudo haber sucedido.

Cerca a la fecha en la que los sujetos fueron añadidos en el listado, el sistema de la entidad presentó fallas: “nos tumbaron todo”, dijo la trabajadora al usuario afectado. Entonces, probablemente, cuando fue posible recuperar el control del sistema y su respectiva información, los datos de algunos afiliados fueron cargados de una manera errada.

A pesar de que indicó que el problema fue generado por causas externas y que, en teoría, el hecho de que los dos sujetos aparezcan en como beneficiarios es responsabilidad de la EPS, porque se equivocó, no podía corregir nada en ese momento.

Pues, para desactivar a un beneficiario en la entidad promotora de salud, el afiliado debe hacer todo un proceso a través la página web. Ante esta respuesta, el hombre refutó: “No fue mi error, ustedes deben resolver esto porque yo no tengo tiempo para eso”. No obstante, la funcionaria repitió sus indicaciones, ya que no hay otra manera de llevar a cabo esta diligencia.

Miles de quejas a las EPS en el país

En 2023, Salud Total recibió 120.249 reclamos por parte de sus afiliados, molestos por la prestación de los servicios - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

Este es apenas un inconveniente de los muchos que suelen presentar las EPS en el país. Una buena parte de los usuarios del sistema de salud colombiano se quejan de la prestación de los servicios: cuestionan demoras en la asignación de citas, la falta de suministro de medicamentos y las dificultades para acceder a otros servicios requeridos.

Salud Total, de hecho, no es ajena a esta ola de reclamos. De acuerdo con un reporte de la Superintendencia Nacional de Salud al que tuvo acceso Blu Radio, esta EPS recibió 120.249 quejas en 2023 en el régimen contributivo. No obstante, la entidad que más registró inconformidades por parte de los afiliados fue Nueva EPS, con 186.191 reclamos.

Según el documento en cuestión, de todas las quejas que recepcionó la Superintendencia Nacional de Salud en 2023 (1.334.144 reclamos), el 40% corresponden a casos de vida o muerte. Además, Bogotá aparece como la ciudad con mayores dificultades al respecto: reportó 271.086 anotaciones de sus afiliados, descontentos por la prestación de los servicios que ofrece.