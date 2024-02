‘Culotauro’ reveló que le hacían ‘bullying’ por su piel en el brazo

‘Culotauro’ se sinceró con sus compañeros al revelar que lo molestaban cuando era pequeño por su problema en la piel y su condición física - crédito @culotauro/ Instagram

Culotauro ha captado la atención de la audiencia de La casa de los famosos Colombia; el participante, cuyo nombre real es Camilo Díaz, es conocido como influencer digital y comediante enfocado en humor negro.

El creador de contenido durante el cuarto capítulo habló con sus compañeros acerca de su condición física: “Yo tuve un problema cuando era niño, nací con una malformación que se llama pie equino deforme”, reveló Camilo Díaz frente a sus compañeros.

Durante el diálogo, una compañera le preguntó que tenía en su brazo derecho debido a que además de su condición física tiene un problema en la piel de su brazo derecho: “Se llaman hemangiomas, realmente nunca descubrí el porqué, pero puedo hacer así y como que se me quitan”, indicó el comediante.

Sus compañeros alagaron la forma de como el humorista hace chistes con su condición física, pero el participante indicó que cuando ere pequeño sufría por los comentarios, sobre todo los que se refería a su piel: “Lo que dices: ‘Ay, qué chimba que te puedes reír de eso‘, eso no pasaba, o sea, como que yo caminaba para que solo se me viera el lado izquierdo de mi cuerpo, y si me saludaban, yo daba la mano izquierda. De pelao lo que uno intenta es taparse, porque uno sobrevive de esa forma”.

El concursante de La casa de los famosos Colombia confesó que recibió muchos comentarios negativos acerca su condición en su brazo derecho: “Los niños no tienen ese componente de tacto, y no es que no sean malos, pero me decían: ‘¡Uy, qué le pasó en la mano!, miren todos, uy, qué asco’, y uno se queda como retraído”.

Los concursantes que estaban atentos a su historia expresaron mensajes positivos, sobre todo Omar Murillo que indicó que el comediante era un ejemplo para los colombianos: “Pero sabes una cosa, lo más bonito y fuera de recocha es que no sabes el mensaje tan adulto que le estas mandando a mucha gente. Con eso lo que estas contando aquí yo sé que mucha gente va decir ‘verdad a mi que me da pena, voy a ser yo’, es un mensaje adulto”

¿Qué es hemangiomas, condición en la piel que tiene ‘Culotauro’?

De acuerdo con información del portal médico Mayo Clinic, los hemangiomas comúnmente conocidos como marcas de nacimiento de color rojo brillante, se han identificado como formaciones de vasos sanguíneos adicionales en la piel, provocando características protuberancias o manchas planas. Estos suelen manifestarse al nacimiento o durante el primer mes de vida, principalmente en áreas como la cara, el cuero cabelludo, el pecho o la espalda, aunque su presencia puede registrarse en cualquier parte de la piel.

Las causas específicas detrás de la formación de un hemangioma, según el portal médico, aún no se han determinado con precisión. Lo que sí se sabe es que estos se forman por la agrupación de vasos sanguíneos adicionales en una masa densa. Aunque generalmente benignos, los hemangiomas pueden provocar complicaciones en casos específicos, especialmente si se encuentran en ubicaciones que comprometen funciones corporales importantes como la visión, la respiración, la audición o incluso la capacidad del niño para ir al baño. Aunque es raro, un hemangioma puede romperse y desarrollar una llaga, resultando en dolor, sangrado, cicatrices o infecciones. En tales circunstancias, se recomienda “buscar atención médica” para mitigar cualquier impacto negativo.

Para las familias enfrentadas con la decisión de tratar o no un hemangioma, es importante monitorear la evolución de la marca y consultar regularmente a un médico. Es crucial estar atento a cualquier señal de sangrado, formación de llagas o indicaciones de infección.