Rapero se ganó fuerte grito de turista en Cartagena por intenso: en video quedó la reacción de la extranjera

La turista extranjera no se aguantó y gritó al rapero - crédito captura de pantalla.

La experiencia de una turista extranjera en la bella ciudad de Cartagena, que cuenta con paradisiacas playas, calles coloniales y una variada y exquisita oferta gastronómica, se vio opacada por cuenta de la intensidad de un artista callejero.

En un video que circula en redes sociales quedó registrado el momento en el que el hombre se acerca a la mujer, que se daba un tradicional paseo en carroza, para realizar una improvisación con rimas de rap. La turista está observando su celular, pero ante la insistencia del rapero para que le dé un incentivo económico, decide gritarlo fuertemente en su idioma.

“Les dices no y van pa lante, te halagan con sus rimas para comprometerte y te siguen dos o tres cuadras. No romanticen esa forma de ganarse la vida” o “Fue grosería, yo soy guía de turistas en Mompox, donde a mí tampoco me gustaría que me trataran así”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en redes sociales sobre el corto.

El hecho habría ocurrido hace varios meses, pero solo hasta ahora se hizo viral, con lo cual se volvió a activar la discusión acerca de las malas experiencias que pueden tener los turistas en histórica ciudad de Cartagena, opacando su belleza y su encanto colonial. Episodios de inseguridad, cobros excesivos y la persistencia de vendedores informales se han hecho virales en redes sociales en varias oportunidades.

Turista extranjera gritó a rapero en Cartagena por intenso

Justamente, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se había referido hace unos días en una entrevista para la emisora La Reina a los raperos, manifestando que tiene a los turistas “aburridos”. “Los raperos tienen a los turistas aburridos con el ruido y el escándalo, los agreden y los obligan a escucharlos”, dijo.

Por su parte, una organización de raperos de la ciudad se contactó con el medio El Universal para entregar su versión de los hechos. “En conversación con ellos me expresaron que se sienten estigmatizados y vulnerados del derecho al trabajo. Sugerimos que se cree una mesa de diálogo donde se puedan llegar a unos puntos estratégicos y que ninguna parte se vea perjudicada”, argumentó Clacy Watson, líder a la organización.

Cierran playas en Cartagena por impactantes olas

Hay alerta en Cartagena por las corrientes que se han presentado en los últimos días - crédito Protección Civil Cartagena

El 7 de febrero se restringió el acceso a las playas de Cartagena debido al estado del mar Caribe, caracterizado por mareas altas que representan un riesgo para residentes y visitantes.

Esta decisión se alinea con las limitaciones a la navegación impuestas por el Puerto de Santa Marta, motivadas por los intensos vientos y el mar de fondo observado en la región, condiciones que podrían resultar en incidentes lamentables.

Aquellas medidas se implementan en el contexto del fenómeno de El Niño, que ha provocado significativas alteraciones climáticas no solo en la costa Caribe, sino en todo el país, llevando a las autoridades a reforzar la vigilancia y adoptar acciones preventivas para salvaguardar a la población.

El cierre de las playas se decretó de manera indefinida, instando a la población a eliminar cualquier objeto en las terrazas que puedan ser llevados por el mar y representar un peligro.

“El equipo de gestión de riesgos está monitoreando de cerca el intenso oleaje y las ráfagas de viento que están afectando el territorio”, explicó la Alcaldía de Cartagena.

Inicialmente, la restricción en las playas se aplicó durante el día 7 de febrero, sin embargo, esta medida se mantendrá hasta que las autoridades evalúen que las condiciones son seguras para el ingreso de los bañistas y la interacción con el mar en su estado actual.

Asimismo, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena hizo un llamado a la precaución y al cumplimiento de las directrices municipales para prevenir incidentes.