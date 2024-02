James Rodríguez no continúa en São Paulo: estos son los equipos que realmente pueden pagar su salario

James Rodríguez está próximo a dar por terminado su contrato con São Paulo - crédito @jamesdrodriguezfan

La esfera del fútbol colombiano está con sus ojos puestos en la actualidad deportiva del volante James Rodríguez. El mediocampista se cansó de su situación en São Paulo y está buscando salir del club hacia un nuevo mundo que le permita sumar los minutos de juego que él desea. No obstante, tantos son los rumores, comentario y “humo” que no se sabe qué es cierto.

Son tres clubes los que han puesto en la órbita de James Rodríguez, unos con acercamientos reales y otros simplemente con comentarios superficiales. No obstante, de estos equipos, solo dos de ellos tendrían realmente los recursos necesarios para poder cubrir las necesidades salariales del colombiano.

Según la información develada, el mediocampista cucuteño está percibiendo un total de dos millones de dólares en el club brasileño y según las ideas que pueda llegar a tener, esta cifra podría no llegar a ser negociable al momento de firmar el contrato con su nuevo equipo.

La razón principal por la que Rodríguez decidió dar un paso al lado con São Paulo fue por la falta de minutos de juego. El actual cuerpo técnico del club, teniendo en cuenta los problemas físicos del cafetero, ha decidido no hacerlo partícipe de los recientes partidos, lo que no gustó para nada en Rodríguez.

Que le paguen en euros siempre va a ser más rentable y el Besiktas lo sabe

James Rodríguez se volvió a lesionar con São Paulo y se perderá los primeros partidos del torneo Paulista - crédito São Paulo FC

El periodista turco Ovunc Ozdem develó detalles del “preacuerdo” que tendría listo Rodríguez con el Beşiktaş, uno de los clubes más importantes del fútbol turco.

“Beşiktaş llegó a un acuerdo preliminar con James Rodríguez y Renato Sanches. La directiva y el cuerpo técnico están investigando detalladamente el estado de salud y condición física de ambos jugadores. Si se toma la decisión, Renato firmará hasta el final de la temporada y James firmará un contrato de un año y medio”.

El club turco cuenta con la ventaja de su moneda. El futbolista perfectamente puede regresar al viejo continente por el pago en euros y sus exigencias podrían ser cubiertas sin mucho inconveniente por el club, más aún teniendo en cuenta que es uno de los más grandes del país.

La inyección de dólares del Real Salt Lake puede soportar a James

Según el periodista Gabriel Sá, el Real Salt Lake de la Major League Soccer también habría establecido contactos con James y sería capaz de cumplirle uno de sus deseos en este punto de su carrera, el poder tener estabilidad económica, deportiva y con su familia.

Después de la llegada de Lionel Messi a la MLS, los clubes norteamericanos comenzaron a abrirle las puertas a otras grandes figuras del fútbol mundial sin miedo de sacar la chequera. Por medio de una inversión conjunta, el Real Salt Lake podría perfectamente pagarle el sueldo al tricolor.

El Tolima solo mueve bocas, humo y tal vez el corazón de James

James Rodríguez sorprendió a los hinchas de Tolima al ponerse la camiseta - crédito @jamesdrodriguezfan

Como es usual en el Fútbol Profesional Colombiano, la situación de James no pudo pasar desapercibida y tuvieron que comenzar a relacionarlo con varios equipos del balompié nacional; sin embargo, para cada uno de los clubes de la Liga BetPlay el panorama es claro, ninguno puede cubrir las exigencias salariales el cafetero.

La única institución que podría mover los hilos del corazón de Rodríguez podría llegar a ser el Deportes Tolima, club del cual el volante siempre se ha considerado amante. No obstante, al menos para este año, James no tiene pensado volver a Colombia y mucho menos si no puede recibir sus expectativas salariales.