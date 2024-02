Epa Colombia reveló que se siente cansada de estar embarazada: “Ya no aguanto más”

Epa Colombia reveló que se siente agotada con el embarazo - crédito @epa_colombia/Instagram

Daneidy Barrera, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, está entrando en la etapa final de su embarazo, La empresaria bogotana reveló en diálogo con sus seguidores en la red social Instagram que se siente “pesadota” y que no aguanta más estar embarazada.

La joven influencer, de 27 años, ha permitido que su audiencia en las redes sociales conozcan todas las etapas que ha vivido en su embarazo. La bogotana compartido su experiencia con sus más de dos millones de seguidores en Instagram, a los que les cuenta también los detalles de los preparativos para la bienvenida de la nueva integrante de la familia.

Junto a su novia, Karol Samantha, que ha sido un soporte clave durante este período, Epa Colombia adquirió ropa y juguetes, y se ha preparado emocional y materialmente para el nacimiento de Daphne Samara.

La influencer colombiana se encuentra en las últimas etapas de su embarazo - crédito redes sociales

A pesar de que la empresaria tiene todo listo para la llegada de su primer bebé, manifestó que se siente agotada: “La verdad mor me siento pesadota. No, siento que ya no aguanto más. Sí, yo sé que falta arto, amor”, indicó Epa Colombia a su pareja en un video publicado en las redes sociales.

En el corto clip también se puede escuchar la voz de Karol Samantha, quien le dice a la influencer que se aplique cremas antiestrías, así que Epa Colombia le responde: “Si amor, yo no quiero que me salgan estrías porque qué tal ya después de eso ya no quieres estar conmigo”. La pareja de la empresaria manifestó todo su amor: “No, amor yo siempre he querido estar contigo, déjate cuidar”.

La pareja de colombianas han demostrado que su amor puede más que las criticas debido a que los detractores mostraron su descontento en las redes sociales sobre la crianza de la bebé que espera la bogotana puesto que crecerá con dos mujeres. Epa Colombia en varias ocasiones ha salido a defender a su pareja.

La influencer se defendió acerca de los comentarios de los detractores acerca de su relación con Karol Samantha - crédito Karol Samantha/ Instagram

“La gente juzgándome: ‘¿por qué dos mamás, cómo le vas a explicar?’, ¿tú cómo le explicas a un niño cuando lo dejan botado en la basura?, ¿cómo le explicas a un niño cuando el papá no quiere responder? No se necesitan papás, se necesitan las ganas y mucho amor. Mucho amor que le des, que le des lo necesario y que pueda ser feliz”, indicó en su momento la influencer.

La bogotana manifestó que en varias ocasiones ha sentido discriminación por tener una novia: “La gente me ha dado tan duro… malo si muestro, malo si no muestro (...) Discriminada todo el tiempo porque soy lesbiana. Amiga, ¿y los manes que maltratan a sus mujeres?, ¿o sea que yo no voy a tener la salvación? Entonces las personas que se la pasan tomando, fornicando en el mundo y consumiendo drogas, ¿qué? Cada persona peca a su manera, entonces como peca diferente entonces yo soy lo peor”.

Epa Colombia confesó que se ha alejado de las personas, pues no quieren que le pregunten por su embarazo - crédito Redes sociales/Instagram

Además de las criticas hacía su orientación sexual, Epa Colombia, también confesó que su embarazo ha estado marcado por desafíos emocionales significativos, incluida una lucha contra la depresión.

“Ha sido bien difícil, por un tiempo se me cayó demasiado el cabello tanto que ya no quería aparecer en las redes sociales, pero yo dije no tengo que salir a vender, pues porque ese es mi negocio y de mí dependen muchísimas personas y me ha alejado mucho las personas, no me gusta tanto que me vean la barriga, ni que tampoco me la vayan a tocar y que me vengan a decir que cómo te ha parecido el embarazo, yo no sé cómo responderle a la gente”, indicó la colombiana en diálogo con sus fanáticos.