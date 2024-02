Juanfer Quintero y el emotivo encuentro que puso nostálgicos a los hinchas de River Plate

El Nalgón se reencontró con su excompañero durante el juego entre Estudiantes de La Plata y Racing de Avellaneda - crédito @SC_ESPN/X

Su actuación el 9 de diciembre 2018 en el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, quedó plasmada en la retina de todos los hinchas de River Plate, que gritaron a rabiar el tanto con el que Juan Fernando Quintero que puso en ventaja a la escuadra Millonaria sobre Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores.

Aquel equipo dirigido por Marcelo Gallardo contaba entre sus filas con grandes jugadores como Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Rafael Santos Borré, Miltón Casco, Enzo Pérez, entre otras figuras que entraron en la historia tras coronarse campeones de la Libertadores ante su clásico rival.

Aunque muchos de los protagonistas de aquel encuentro ya no están en la Banda Cruzada, varios quedaron en el corazón de los aficionados del cuadro argentino.

Dos de esos futbolistas se reencontraron en la cancha, aunque en bandos distintos. Por la Copa de la Liga Profesional, Estudiantes de La Plata recibió la visita en el estadio UNO de Racing de Avellaneda, que tiene entre sus filas al colombiano Juanfer Quintero.

El Nalgón fue parte del 11 titular de Gustavo Costas y tuvo un encuentro especial con Enzo Pérez, con el que se dio un fraternal abrazo y sostuvieron una charla minutos antes del inicio del partido, que quedó igualado sin goles.

Reacciones

Los hinchas de River no pasaron por alto el video de los dos jugadores que tantas alegrías le dieron en el pasado al club.

“Los miro y mi mente viaja a Madrid automáticamente gracias”.

“Como me molesta como fana de river que estos dos no estén en el River camp… como me molesta que no estuvieran ayer en el monumental…”.

“¡Soltar viejo! Ya se fueron. Los bosteros lo recuerdan más que yo, te lo aseguro”.

“Eso es Madrid, gracias de x vida a los 2, jueguen dónde jueguen, cómo a todos los que jugaron ese día, ¡cómo dijo gallardo piense si perdimos esa final!!!”.

“¿Llorar? Uno dijo que se fue porque se fue el dt y el otro se creía más que River, gracias a los dos, chau”.

“Se los recuerda de por vida y los que los putean, no son hinchas, son tiktokeros que no van a la cancha”.

“Imposible no emocionarse con estos campeones. En Madrid ante los ojos de todo el mundo”.

Reacciones al encuentro entre Enzo Pérez y Juanfer Quintero - crédito @Ckmente/X

La última vez que ambos jugadores compartieron campo de juego con la misma camiseta fue el 16 de octubre de 2022, cuando el conjunto Millonario cayó en condición de local 2-1 ante Rosario Central por jornada 26 de campeonato gaucho que quedó en manos de Boca Juniors.

Los números de Juan Fernando Quintero con River Plate

Juanfer Quintero y Enzo Pérez volvieron a verse en la cancha - crédito Marcelo Endelli/Getty Images Marcelo Endelli | Getty Images

El volante, de 31 años, tuvo dos ciclos con River Plate siendo campeón en cuatro oportunidades. Con la casaca de la escuadra de Núñez, Quintero jugó por todas las competiciones un total de 97 partidos con saldo de 19 tantos y 15 asistencias en 4.534 minutos en cancha.

A pesar de sus intenciones por continuar en River, el colombiano dejó las filas del club a finales de 2022, para luego defender los colores del Junior de Barranquilla, por el que pasó sin pena ni gloria durante el primer semestre de 2023.

Tras su salida del cuadro Tiburón, el ex Atlético Nacional regresó al fútbol argentino, aunque no para jugar con River sino con Racing de Avellaneda. Con la academia, Juanfer tiene en su haber seis tantos en 19 encuentros disputados.