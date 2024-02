Incendios en Santander desplazan fauna local: avistaron oso de anteojos en zonas residenciales

Autoridades ambientales piden no se acercarse a los animales que están migrando por los incendios ocurridos - crédito redes sociales

Los incendios forestales, intensificados por el fenómeno de El Niño, han provocado el desplazamiento y migración de la fauna local hacia zonas habitadas en el departamento deSantander. Esta situación ha conducido a diversos avistamientos de especies desorientadas, en áreas residenciales y rurales.

Incluso, la comunidad compartió que un oso de anteojos fue visto recientemente en el municipio de Santa Bárbara, muy cerca a la comunidad, hecho que quedó registrado en video. “Este lindo ejemplar, para tenerlo en cuenta está con su osezno. No lo deja ver. Es un animalito que no es agresivo. Para que por favor lo respetemos y cuidemos”, expresó el ciudadano que captó el momento.

Cabe destacar que este fenómeno, que afecta drásticamente el hábitat natural de estos animales, ha sido objeto de atención por parte de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb) que insta a la comunidad a facilitar el paso seguro de la fauna afectada.

“Evitemos las capturas de estos animales, debemos evitar lastimarlos porque están de paso y por el miedo o pensar que están allí para generarnos alguna lesión, resultan capturándolos y maltratándolos. Hay que ofrecerles agua. Ellos van a seguir su camino y pedimos que lo reporten a las autoridades ambientales”, indicó Juan Sebastián Mejía, médico veterinario de la Cdmb para Caracol Radio.

Si avista una especie en peligro, acudq a la Corporación Autónoma Regional o Autoridad Ambiental local competenete - crédito @MinAmbienteCo / X

De igual forma, la Cdmb reportó que, a lo largo del año, se han enfrentado a 42 incendios forestales y 250 conatos de incendios que han devastado más de 1.450 hectáreas de terreno. Como consecuencia directa, varias especies han sufrido severamente, encontrándose en estado de estrés, desorientación, y en casos críticos, afectadas por quemaduras o problemas respiratorios debido a la inhalación de humo y cenizas.

“Los animales silvestres pasan por una situación de profundo estrés, ya que ven como su hábitat está siendo destruido, hay caos en el ecosistema. Unos alcanzan a huir, otros se quedan atrapados y se incineran y otros sufren quemaduras que les provoca la muerte al poco tiempo. No los cacen, no los maltraten, no los domestiquen”, señalaron desde la entidad.

La situación es particularmente alarmante, ya que solo un pequeño porcentaje de los animales afectados consiguen sobrevivir cuando presentan complicaciones avanzadas. “Solo el 30 % se pueden salvar en estos casos, pues muchos presentan pronósticos desfavorables” explicó el médico veterinario.

Los habitantes locales han sido testigos de cómo la fauna intenta adaptarse a esta adversidad, observando a diversos ejemplares vagando cerca de las zonas habitadas. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y expertos ambientales como Juan Sebastián Mejía continúan brindando recomendaciones específicas para asistir a estos animales.

Como ya se venía mencionado, sugieren evitar su captura, maltrato o intento de domesticación, ofrecer agua y reportar su presencia a las autoridades ambientales. Además, para las aves, se recomienda colocar bebederos y en el caso de grandes felinos, mantener a las mascotas en lugares seguros para no atraer su atención.

Autoridades ambientales instan a proteger y salvaguardar la integridad de la fauna que migra tras los incendios forestales - crédito EFE

La situación es especialmente grave en regiones como Piedecuesta en Río del Hato y el Páramo de Berlín en Tona, donde la biodiversidad sufre enormemente. Esta crisis ambiental subraya la urgencia de un enfoque proactivo hacia la conservación del medio ambiente y la protección de especies vulnerables afectadas por el cambio climático y fenómenos naturales como El Niño.

Por último, es importante mencionar que por estos días se difundió a través de redes sociales un video que muestra a un oso de anteojos con un fragmento de carne de vacuno en la vereda Las Auras, municipio de Córdoba, Quindío. El caso ha generado preocupación en la comunidad, puesto que manifiestan que el mamífero ha estado atacando el ganado de la zona.