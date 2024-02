Quién era el fan de Karol G que murió pocos días después de que la artista pidiera por su salud: “Era un seguidor muy especial”

Seguidor de Karol G murió después de estar internado en un hospital por neumonía - crédito redes sociales

En un gesto que va más allá de los escenarios y la música, Karol G conmovió a sus seguidores y la audiencia en redes sociales al hacer pública su petición de oraciones por Tony Durán, un fan que la cantante conoció por sus constantes presencia en los conciertos de la artista.

Lamentablemente, el fanático de La Bichota enfrentó serias complicaciones de salud, incluyendo neumonía y una grave infección bacteriana, que finalmente le costaron la vida.

La noticia del fallecimiento del seguidor de la conocida artista colombiana fue confirmada por la cuenta de Instagram de Bichota Records, la disquera de la intérprete de Mañana será bonito, donde expresaron unas sentidas palabras de despedida y se le recordó como un “ser increíble” y cercano al equipo de la reguetonera.

El equipo de la cantante colombiana envió condolencias a los familiares del fallecido seguidor de La Bichota - crédito redes sociales

“Nos entristece mucho la pérdida de nuestro amigo Tony Durán, un ser increíble y cercano a todos nosotros. Agradecemos el amor que siempre nos brindó. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, publicó el equipo de la artista paisa en la red social Instagram.

La relación de Karol G con sus seguidores le ha permitido destacarse puesto que crea fuertes lazos debido a su cercanía y el interés en el bienestar de quienes la siguen. La artista, quien se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera artística con una agenda llena, preparándose para su gira por Latinoamérica y Europa, en su momento no dudó en hacer una pausa para expresar su preocupación y solicitar oraciones para su seguidor Tony Durán.

Karol G había pedido oraciones para un seguidor que estaba hospitalizado por neumonía, quien lamentablemente falleció - crédito redes sociales

“Familia! Buenos días a todos... He estado trabajando mucho estos días y por eso ando un poco desconectada pero me acaban de dar una noticia que me puso muy triste... tengo unos seguidores muy lindos y muchos de ellos cuando estoy en tour viajan a diferentes ciudades, incluso a otros países para verme y pues uno los ve más seguido y empieza a reconocerlos y valora uno mucho el esfuerzo que hacen por acompañarlo a uno a tantos lugares. Uno de esos seguidores muy especiales, Tony, acabo de enterarme que le dió Neumonía, le entró una bacteria y está muy grave... Agradecería mucho mucho si cada persona que lea este mensajito puede acompañarme en una oración por su recuperación”, señaló la colombiana a través de su canal de Telegram dejando en evidencia su gran corazón y la amor que siente por su comunidad de fanáticos.

Tony Durán, quien tuvo la oportunidad de asistir a 19 conciertos de la artista paisa en varios países y de compartir con la colombiana, así como lo demuestran sus fotografías en las redes sociales, fue reconocido por la artista no solo por su fidelidad, sino también por el amor y admiración que le profesaba. Este trágico desenlace dejó un vacío en el corazón de la artista y de todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocer al fanático que tiene el mismo tatuaje de la cantante paisa en forma de cerrazón en el antebrazo izquierdo.

Tony Durán, seguidor de Karol G, falleció - crédito redes sociales

Karol G no solo ha construido una exitosa carrera musical, sino que también ha forjado una sólida relación con su base de seguidores, conocidos cariñosamente como KG Gang. A través de sus redes sociales, comparte no solo momentos profesionales, sino también aspectos personales y cercanos de su vida, permitiendo que sus fans se sientan parte de su vida y trayectoria musical.

En este contexto, la intérprete de exitosos temas musicales como TQG demostró que, más allá de su talento musical y su impacto en la industria, su capacidad para conectarse a nivel personal con su audiencia es lo que verdaderamente la distingue.