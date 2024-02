María José Pizarro celebró el aumento de popularidad de Gustavo Petro: lo calificó como una noticia alentadora

La senadora María José Pizarro se pronunció a favor de los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría - crédito @PizarroMariaJo/X

Luego de que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) hiciera pública la encuesta que dio como resultado que la aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro subió, varios actores políticos se han pronunciado a favor del primer mandatario.

Entre las voces de apoyo que celebraron el resultado de la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) se encuentra la senadora electa por el Pacto Histórico María José Pizarro, que calificó el hecho como una noticia alentadora.

A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) Pizarro aseguró que, aunque en los últimos meses la oposición ha generado una persecución contra el presidente y su trabajo, el respaldo de los colombianos para Gustavo Petro demuestra que las acciones que ha desarrollado Presidencia de la República al gobernar desde el territorio tienen un impacto en el país.

“La noticia sobre el aumento de la aprobación del presidente @petrogustavo es alentadora. A pesar de la persecución, el respaldo a su gestión demuestra que las actividades de ‘Gobierno al Pueblo’ están teniendo un impacto en las regiones. Indicio positivo del apoyo a las políticas y ejecución de la administración. ✊🏼”.

La senadora María José Pizarro aseguró que las actividades de "Gobierno al Pueblo" le han dado buenos resultados a Gustavo Petro - crédito @PizarroMariaJo/X

Ante la publicación de la senadora, varios usuarios de redes sociales dejaron comentarios en contra de la encuesta, pues aseguraron que no refleja el verdadero sentir del pueblo, dado que fue pagada por la propia Casa de Nariño con el dinero de los colombianos.

Algunos de los comentarios fueron: “Repítaselo varias veces hasta que se cree esa narrativa y no vea la realidad de que fue una encuesta pagada con los impuestos de los colombianos”; “Plata que debería ir a los más necesitados la gasta aureliano pagando encuestas y ni así tiene buena favoravilidad 🐀🐀🐀🐀🐀”; “Apreciada María José no se mientan a ustedes mismos, la encuesta fue contratada por presidencia y obviamente los resultados le favorecen al presidente. El repudio a este desgobierno es general”.

La encuesta a favor de Gustavo Petro

En una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), la popularidad del presidente de Colombia, Gustavo Petro, registró un incremento en enero de 2024, alcanzando 47,8% de aprobación, lo que representa un aumento de 2,6 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2023.

Así lo confirmó el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que fue la entidad encargada de contratar la encuesta que se llevó a cabo a través de entrevistas telefónicas a 1.605 personas entre el 29 de enero y el 3 de febrero de 2024.

La aprobación del Gobierno creció entre diciembre de 2023 y enero de 2024 - crédito CNC

El análisis detallado indicó que este incremento en la aprobación de Petro es el más significativo desde junio de 2023, momento en el cual su imagen positiva también registró un aumento de 50,2% a 53,5%, además, un 42,5% de la población considera que el país avanza en la dirección correcta.

Por otro lado, dado el descontento de varios sectores por los frecuentes viajes del presidente y sus gastos, la encuestadora cuestionó a los colombianos sobre la percepción de la visita del primer mandatario colombiano al papa Francisco, resultando positiva para el 62,8% de los participantes.

Luego de que se conociera la encuesta, Gustavo Petro aseguró que los resultados demuestran que la mayoría de los colombianos lo apoyan, inclusive, compartió una radiografía de las votaciones, las cuales, discriminó por territorios, pues agregó que la mayoría del apoyo proviene de Bogotá, el Caribe y el Pacífico.

Gustavo Petro sacó pecho por los resultados obtenidos en encuesta del CNC - crédito red social X

Según el presidente, las zonas del país que no apoyan su gestión es porque se vieron afectadas por la violencia, por lo que tomaron el camino de apoyar al uribismo y sus candidatos, algo de lo que aún no se recuperan, hecho que no los han dejado regresar a una “votación decidida por la paz y el progresismo”.