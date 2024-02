Jorge Rausch reveló por qué tuvo que cambiarle el nombre a su restaurante Criterión

Jorge Rausch contó todo sobre el nuevo nombre de su restaurante - crédito @jorge.rausch/Instagram

El nombre de Jorge Rausch es cada vez más reconocido en la región. Aunque lleva más de dos décadas dedicado al negocio de los restaurantes, en compañía de su exesposa y su hermano, solo fue cuando se convirtió en uno de los jueces de MasterChef que su nombre trascendió en diferentes países de la región.

Te puede interesar: Leonor Espinosa respondió si será el reemplazo de Christopher Carpentier en ‘MasterChef Celebrity’

Además del reality, ha fortalecido sus marcas en diferentes ciudades del país. Uno de sus locales más importantes es Criterión, considerado su restaurante insignia. Sin embargo, más allá de su menú aclamado o de sus buenos comentarios en las diferentes plataformas digitales, el recinto se volvió tema de conversación por su particular nombre.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: La asquerosa razón por la que Jorge Rausch recomienda no ir los lunes a los restaurantes

Acerca del tema en particular, mencionó que “muchas veces me preguntan de dónde viene el nombre de Criterión, pues viene de aquí, de este teatro en Londres. ¿Qué opinan?”, mostrando al fondo de una imagen que compartió en sus redes sociales el emblemático centro cultural británico.

Jorge Rausch explica el nombre de su restaurante, Criterión - crédito Jorge Rausch/Facebook

Desde sus inicios, el establecimiento se ha destacado. De hecho, en 2013, cuando todavía era relativamente nuevo, se ubicó en el top 50 a nivel mundial de los mejores restaurantes, según el listado actualizado anualmente por la William Reed Business Media.

Te puede interesar: Jorge Rausch recibió particular apodo en ‘MasterChef Celebrity Ecuador’ y así reaccionó

La filosofía del lugar es la de combinar técnicas o platos de varias partes del mundo con ingredientes propios de la cocina colombiana.

Pero este no es el único nombre del que habló recientemente. También destapó cómo se llamará su restaurante en el futuro próximo, mientras atendía una entrevista para el podcast Monólogos sin propina, el cual es presentado por Chicho Arias, Frank Martínez y Adrián Parada.

“Yo creo que como estrategia comercial, como lógica de la marca, yo lo que he creado en este tiempo más que todo es mi marca, entonces, yo creo que sea bonito que sea Rausch (el nombre del restaurante)”, más aun porque es una empresa fundada por él y su hermano, Mark.

En el sitio se ofrecen platos que van desde los 79.900 hasta los 419.900 pesos. Además, hay una amplia oferta de bebidas con y sin alcohol, que van desde los 7.900 hasta los 45.900 pesos.

Jorge Rausch hace dos comentarios impactantes sobre la cocina de hoy en día

Ya en cuanto a otros asuntos, el bogotano habló de una leyenda urbana que existe sobre los negocios de comida, estableciendo que los lunes sirven lo que quedó de días anteriores, ratificando el cocinero indicó que “es cien por ciento cierto. Y como decía Anthony Bourdain, nunca vayan un lunes a un restaurante porque les toca las sobras de la semana pasada”.

También se refirió a la evolución de la industria alimenticia de primer nivel, agregando que “yo lo que más he hecho en mi vida es cocinar y diseñar platos. He hecho platos para mi restaurante. Yo he hecho diez libros de cocina, por ejemplo”, recordando que decidió alejarse de las cocinas para enfocarse en la enseñanza, decisión que tomó “porque son etapas que se deben ir quemando en la vida”.

Jorge Rausch actualmente es juez de MasterChef Celebrity Ecuador - crédito @jorge.rausch/Instagram

Jorge Rausch es un destacado chef y empresario colombiano, conocido por su contribución significativa al mundo gastronómico en Colombia y América Latina. Nacido en Bogotá, Rausch se ha convertido en una figura prominente en la industria culinaria, abriendo camino con sus innovadores conceptos de restaurantes y su participación en programas de televisión.

Después de formarse profesionalmente en cocina en Argentina, Jorge Rausch inició su carrera en el sector gastronómico, marcando su huella con el lanzamiento de Criterión junto con su hermano Mark Rausch. Este restaurante, ubicado en Bogotá, ha sido reconocido en varias ocasiones como uno de los mejores de América Latina, lo cual destaca su enfoque en ofrecer platos de alta calidad con un toque de sofisticación y originalidad.

A lo largo de su carrera, Rausch ha expandido su presencia en la escena gastronómica con la apertura de varios restaurantes, explorando diferentes cocinas y conceptos. Su enfoque en la calidad, la innovación y la experiencia del cliente ha sido clave en el éxito y la popularidad de sus establecimientos.