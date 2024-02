James Rodríguez regresaría a Europa: estos son los detalles del ‘preacuerdo’ que tendría firmado

James Rodríguez tendría un preacuerdo con el Besiktas de Turquía - crédito @jamesrodriguez10/Instagram @jamesrodriguez10/Instagram

En un reñido encuentro que se decidió por la vía de los penales, el São Paulo se proclamó vencedor de la Supercopa de Brasil 2024, al superar al Palmeiras. Este triunfo tuvo lugar en Belo Horizonte, marcando un ciclo deportivo de éxito para ellos tras evidenciar su dominancia. Sin embargo, el partido estuvo marcado por la destacada ausencia del jugador colombiano James Rodríguez, quien no se presentó a participar en esta crucial final con su equipo.

Te puede interesar: James Rodríguez tendría los días contados en São Paulo: “si no funciona, se irá”

Rodríguez, al ver que su director técnico Thiago Carpini no lo incluyó en la lista de convocados para disputar la final, decidió quedarse en casa y no se unió a sus compañeros para las celebraciones del título, acto que no sentó de la mejor forma en la esfera del club.

Posterior a la final, uno de los directivos de la institución, afirmó que ningún futbolista es superior al club y que si es la decisión del colombiano, estos no dudarán en abrirle las puertas para permitirle su salida.

Te puede interesar: James Rodríguez, tras los pasos de Óscar Córdoba y Pedro Franco: este sería el futuro del volante

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Justamente sobre su posible salida, el periodista turco Ovunc Ozdem develó detalles del “preacuerdo” que tendría listo Rodríguez con el Beşiktaş, uno de los clubes más importantes del fútbol turco.

La continuidad de James Rodríguez en São Paulo está en el limbo luego de que este no hubiese jugado en la Supercopa de Brasil - crédito REUTERS REUTERS

Según Ozdem, el mediocampista cucuteño llegaría al club hasta mediados del 2025 y el factor determinante para su posible firma sería su estado físico. Quien también se unió a este “preacuerdo” fue el portugués Renato Sanches.

Te puede interesar: James Rodríguez despejó las dudas en cuanto a su futuro con São Paulo

“Beşiktaş llegó a un acuerdo preliminar con James Rodríguez y Renato Sanches. La directiva y el cuerpo técnico están investigando detalladamente el estado de salud y condición física de ambos jugadores. Si se toma la decisión, Renato firmará hasta el final de la temporada y James firmará un contrato de un año y medio”.

No obstante, para que James pueda volver lo más rápido posible al Viejo Continente, este debe solucionar primero su situación contractual con el club brasileño. Actualmente, el colombiano tiene contrato con São Paulo hasta mediados de 2025, por lo que debería rescindir del mismo para quedar en condición de agente libre y evitar líos por el pago de sus derechos deportivos.

James y São Paulo tendrán una reunión para definir su futuro

James Rodríguez podría salir de São Paulo y regresar al fútbol europeo - crédito AFP

Según mencionó el portal brasileño UOL, esta semana el volante cafetero tendrá una reunión con las directivas del tricolor paulista para definir su futuro en el equipo.

Dentro de lo mencionado por este portal, afirmaron que uno de los puntos a tratar en esta reunión podría llegar a ser la rescisión del contrato de Rodríguez de forma amistosa. Si esta posibilidad se torna realidad, el volante tendría vía libre para tomar sus maletas y regresar al fútbol europeo:

“James Rodríguez y São Paulo discutirán el futuro esta semana. La posibilidad de rescisión de contrato de amistad será uno de los dos temas de la conversación. Claro, una continuidad del atleta que tiene contrato con el club hasta 2025 será ampliamente abordada. El tema es tratado con mucha cautela en los bastidores del club y divide opiniones en la alta cúpula de santa paulina”.

Desde que firmó por São Paulo en julio de 2023, James únicamente ha jugado un total de 14 partidos, 12 por la liga brasileña y dos más por la Copa de Brasil, en los que ha marcado tan solo un gol y ha firmado 2 asistencias.

El rendimiento de Rodríguez en el club paulista se refleja en el tiempo de juego que ha tenido, sumando menos de mil minutos de juego y teniendo en cuenta lo acontecido recientemente, su participación no mejoraría de aquí en adelante.