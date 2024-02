Comediante estadounidense fue asesinado en Medellín: familiares dieron detalles del crimen

Familia de Tou Ger Xiong habló del traumático episodio que vivió en la capital antioqueña - crédito Arhivo particular/Redes sociales

La alarma en Estados Unidos sigue encendida por los homicidios de turistas en Medellín (Antioquia). En uno de los asesinatos más sonados en la capital antioqueña fue el del reconocido comediante Tour Ger Xiong, quien acudió a una ‘cita a ciegas’ con una mujer a través de las redes sociales.

Sin embargo, el encuentro se convirtió en una tragedia para el turista norteamericano porque fue sometido a torturas, amenazas y, finalmente, fue asesinado en una zona boscosa de la ciudad.

Casi dos meses después del crimen, su familia entregó detalles del homicidio del turista extranjero. En diálogos con la revista Semana, su hermano Eh Xiong contó:

“Me llamó y me pidió que le enviara dos mil dólares a las 7:27 de la noche. No me dijo por qué y no sonó diferente que antes”.

Lo que no se imaginó era que su pariente estaba siendo amenazado con armas; “él fue a Medellín varias veces antes y también me pidió que le enviara dinero. Intenté enviarle dinero, pero estaba en el avión a Seattle y la transacción no se realizó”, reveló al diario mencionado.

Tou Ger Xiong fue encontrado sin vida luego de ir a una cita con una mujer en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín y bushfoudation.org Alcaldía de Medellín y bushfoudation.org

De acuerdo con la Fiscalía, este mismo encargo lo recibió uno de sus amigos más cercanos el 10 de diciembre, cuando fue contactado por vía telefónica en Estados Unidos exigiéndole la suma de dos mil dólares (más de siete millones de pesos colombianos). En medio de la espera del dinero solicitado, Tou Ger Xiong fue atacado con cuchillos, le dieron golpes y lo lanzaron a un abismo.

Por medio de la Embajada de Estados Unidos, su familia recibió la trágica noticia de que el cuerpo del ciudadano extranjero apareció sin vida el 11 de diciembre de 2023, con varias apuñaladas y golpes. Ante el suceso, su hermano Eh Xiong viajó a Colombia para recoger los restos y enviarlos a territorio americano.

Su familiar pidió las autoridades la explicación del homicidio. “Me reuní con la Policía local de Medellín, descubrí dónde encontraron el cuerpo de mi hermano y cómo fue asesinado, arreglé la repatriación de su cuerpo a Estados Unidos”, señaló.

Eh Xiong también recorrió varios lugares donde su hermano había estado y junto con un amigo cercano llegó al lugar exacto donde apareció el cadáver, allí realizó un ritual para que familiar pudiera descansar en paz:

“En la cultura Hmong creemos que nuestras almas pueden desprenderse de nuestros cuerpos cuando tenemos miedo. En situaciones traumáticas, llamar al alma a casa evita que el alma deambule y ofrece al alma asustada una guía de regreso a casa”, indicó Xiong.

Tres implicados en el secuestro y asesinato del ciudadano estadounidense Tou Xiong Ger, enviados a la cárcel en Medellín crédito EFE/ Fiscalía General De La Nación Fiscalía General de la Nación/EFE

A pesar de su dolor, el estadounidense resaltó el trabajo de las autoridades colombianas pues en tiempo récord dieron con el paradero de los posibles responsables del crimen. Se trata de Sharit Gisela Mejía, Santiago Bustamante y Andrés Hincapié, quienes tendrán que responder por los delitos de secuestro y homicidio; un menor de edad también fue aprehendido.

Finalmente, la familia de Tou Ger Xiong recomendó visitar la ciudad de Medellín con medidas de seguridad: “Allí son personas buenas, respetuosas y amables. Es lamentable que algunas personas malas hayan contaminado la ciudad de fealdad y actos diabólicos”.

El crimen

El activista y artista Tou Ger Xiong, oriundo de Laos, fue encontrado muerto en la quebrada La Corcovada, en el barrio La Pola, Medellín, Colombia. El suceso que tuvo lugar tras su secuestro el domingo 10 de diciembre de 2023, conmocionó a la comunidad. La víctima, de 50 años, había llegado a la ciudad el 29 de noviembre para participar en las festividades de fin de año.

Xiong fue conocido por su labor en Estados Unidos como promotor de la diversidad cultural y luchador contra la discriminación racial. A través de su narrativa y arte, compartía experiencias personales buscando fomentar la comprensión entre culturas. Pese a los avances de su comunidad hmong hacia el “Sueño Americano”, señaló retos persistentes relacionados con la equidad en el empleo, la educación, y la propiedad de viviendas y empresas. Su secuestro y asesinato comenzó con un encuentro personal, organizado a través de redes sociales, que desencadenó en su posterior captura por un grupo de hombres.

La investigación policial ha revelado que Xiong sufrió múltiples heridas por arma blanca y contusiones severas, evidencia de la violencia que marcó sus últimas horas. Las autoridades continúan recabando información y persiguiendo pistas para esclarecer el móvil del crimen y capturar a los responsables. Este trágico incidente pone de relieve los riesgos asociados con encuentros concertados por internet, así como la importancia de la seguridad personal, especialmente para visitantes extranjeros.