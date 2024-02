El Mindo también le dijo no a ‘La casa de los famosos’: estas fueron sus razones

La casa de los famosos está a punto de comenzar y, aunque se han confirmado varias de las celebridades que estarán en el programa concurso, también se ha conocido que algunas declinaron su invitación, como es el caso del creador de contenido caleño El Mindo.

Gracias a sus videos, Armando Ortiz, nombre de pila de El Mindo, se ha ganado un espacio entre los creadores de contenido más relevantes en Colombia, razón por la cual fue invitado a La casa de los famosos, aunque decidió declinar la oferta.

Así lo dio a conocer el influenciador a través de un estado que publicó en su cuenta de Instagram, en el que explicó las razones por las que decidió no entrar al estudio ni hacer parte del programa, pues, según él, no era lo que quería para 2024.

En una dinámica de preguntas y repuestas, un seguidor del caleño lo cuestionó sobre el programa: “¿No te invitaron a La casa de los famosos?”, a lo que El Mindo confirmó que sí estaba en los planes de los productores del programa, pero que decidió dar un paso al costado.

“Pero creo que dentro de mis ideales y lo que quiero hacer este año, no estaba para estar en este TV show, entonces dije mejor que daba el paso a un lado, pero los que están ahí sé que la van a romper”, explicó Ortiz.

Luego de que se conociera que el influenciador caleño rechazó la propuesta, varios usuarios de redes sociales criticaron que entre los invitados se encuentran creadores de contenido y personalidades de Internet, por lo que la mayoría del público desconoce a los famosos.

Algunos de los comentarios fueron: “En LOL no hizo nada 😂😂😂”; “Eso se debe llamar es la casa de los influencers... Que horror, si siguen invitando esa partida de payasos no la veré, queremos actores, presentadores, famosos de verdad”; “Todos los países : no me invitaron, Colombia: me invitaron pero rechacé la propuesta 😂😂😂 y el vídeo explicando el superrechazo 😂😂😂”; “Famosos y no conocemos a la mitad😂😂😂”.

Nicolás Arrieta también rechazó la invitación

El “no” de El Mindo no es el único que ha recibido la producción de La casa de los famosos en Colombia, pues se conoció que el influenciador Nicolás Arrieta también les dio la espalda, dado que él considera que no es el tipo de famoso que debería estar en el estudio.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Arrieta confirmó que recibió la invitación, pero decidió rechazarla, lo que calificó como una buena decisión, pues podía terminar con “un cuchillo enterrado” en su cuerpo.

El creador de contenido afirmó que no quería hacer el ridículo de nuevo en 2024, recordando su paso por el King of the Ring con La Liendra el año anterior - crédito @nicolasarrieta/Instagram

“A mí me llamó ‘Robertman’, que es un pana, es uno de los presentadores de La casa de los famosos. Me dijo: ‘es que te quieren a ti para La casa de los famosos’, y yo dije: ‘no’. No pregunté si pagan, nada. Yo dije: ‘no, eso después voy a terminar con un cuchillo enterrado o alguna vaina así rara’. Dije: ‘no’, y creo que fue una buena decisión”.

Arrieta explicó que ni siquiera tuvo en cuenta el dinero que podía recibir por hacer parte del programa concurso, pues explicó que “ni pregunté si pagaban. Debí preguntar, igual hubiera dicho que no, ¡pues para saber cuánto pagan por esa vaina!”.

Por último, el creador de contenido confesó que no se siente una persona famosa y que cree que el público que consume el canal por el que se va a transmitir el programa no sabe quién es él:

“Yo ni soy famoso, ¿yo qué voy a hacer por allá? Que la gente que ve RCN, mi abuela, me insulte: ‘¿quién es ese chino hijueputa?’, ‘Ese es su nieto, señora. Ese es su nieto’. Ya suficiente tengo con los hermosos mensajes que recibo por aquí”.