Arelys Henao saldó deuda con su madre y le celebró el cumpleaños en Cartagena

Arelys Henao cumplió su promesa de celebrar el cumpleaños de su madre como era debido

Arelys Henao demostró que es una mujer de palabra y cumplió la promesa de celebrar el cumpleaños de su madre como era debido, pues aunque la señora María Ruíz cumplió años el pasado 24 de enero, no le habían hecho su correspondiente fiesta.

Te puede interesar: Actriz de “Arelys Henao” abandonó sus estudios en Sudáfrica para participar en la novela: quién es

Cartagena fue la ciudad elegida por la reina de la música popular para festejar la vuelta al sol de su mamá, a quien le reunió su familia y hasta le llevó serenata con mariachis.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Arelys Henao reveló quién es el padrino futbolístico de su hijo: es un reconocido exjugador colombiano

“Un tiempo valioso con mi madre, la verdadera guerrera en esta historia”, con esta frase la cantante paisa inició la dedicatoria que le hizo a su mamá, a quien se llevó de paseo por La Heroica para homenajear y agradecer su vida.

Arelys Henao se llevó a su familia a Cartagena para celebrar la vida de su madre - crédito @arelyshenao/Instagram

Uno de los principales objetivos de vida que tiene Arelys es disfrutar al máximo la compañía de los seres queridos que tiene a su lado, pues la violencia le arrebató a varios de ellos. Debido a esto es que ella no quiere desaprovechar oportunidad para estar con lo que tiene vivos.

Te puede interesar: Verónica Orozco habló del mal aliento en los besos en televisión: “Eso es lo menos erótico”

“Cada día me convenzo más de que esta vida es un ratico y que solo nos queda el amor que le brindemos a los seres que amamos en vida”, escribió en su cuenta de Instagram junto a la galería que mostró cómo fue la reunión que le organizó a su progenitora.

María Ruíz, quien ahora vive de nuevo en la misma casa de la artista por temas de seguridad, se convirtió en la reina de la casa, sin embargo, por compromisos de su hija no se había podido reunir. A pesar de que si habían salido a almorzar, Arelys le había prometido su fiesta.

Arelys Henao se llevó a su madre y a su familia de fiesta a Cartagena - crédito @arelyshenao/Instagram

Muy felicitada

Gracias a la producción de Caracol Televisión en la cual se está transmitiendo la segunda temporada de la serie Arelys Henao, canto para no llorar, doña María cuenta con varios admiradores, pues lograron conocer su historia a través del personaje que encarna la actriz paisa Linda Lucía Callejas, quien se ha robado todos los aplausos por su dulce interpretación que ha conectado al público con la mamá de la artista. Por esta razón, varios seguidores le expresaron sus felicitaciones en las redes sociales.

Arelys Henao pasó junto a su madre el día de sus cumpleaños, sin embargo le prometió celebrarlo después con todos los juguetes - crédito @arelyshenao/Instagram

“Mi flor del campo, mi madre está de cumpleaños 🎂 es nuestro tesoro y le pido a Dios me permita disfrutarla muchos años 🙏🏻”, estas fueron las palabras que Arelys usó para contarle a su público que su querida madre se encontraba de celebración, lo que hizo que muchos de sus seguidores la compartieran mensajes de cariño.

“El señor todo poderoso bendiga a tu mami”, “Así es... Hay que disfrutar al máximo cada momento”, “muy bella tu mamita, cuídala como el tesoro que es”, “es verdad, después que vi la serie, entendí todo lo que luchó”, “salud y larga vida a doña maría”, “son igualitas”, “se merecen todo lo mejor del mundo un abrazo y millón de bendiciones”, “nada se compara al amor de y unión de una familia 😍🔥❤️ bendiciones para la señora María y para toda esa familia tan bella😍”, “es tu tesoro nunca dejes de tratarla como tal”, “gracias Arelys por mostrarnos el valor de las madres”.

Inseparables

Pese a que Arelys Henao consiguió superarse y disfruta del éxito en su carrera musical, la violencia continúa siguiéndole los pasos. Hace un año, golpeó la puerta de la casa de doña María, pues, de un momento a otro, varios hombres rondaron la propiedad en donde ella vivía sola en el campo.

Arelys Henao reveló que se tuvo que mudar de casa por amenazas de un fan suya -crédito Desnúdate con Eva/YouTube

“Desde hace un año nos la tuvimos que traer con notros porque a su casa se empezaron a meter los bandidos por el patio y la estaban hostigando, no tenía tranquilidad de saber que algo le podía pasar estando sola, así que decidimos que en adelante estaría conmigo”, contó Henao en entrevista con Eva Rey.

En la misma conversación Arelys contó que han tenido que cambiar de residencia varias veces, por distintas razones y, su madre carga consigo un árbol llamado Martín, el cual representa la memoria de su hermano mayor que falleció hace poco.

“En la funeraria nos dieron un árbol para honrar la memoria de Martín y lleva su nombre, mi madre no lo deja. Ella me mencionó que no lo iba a trasplantar en la tierra porque si llegábamos a tener otro trasteo no se lo iba poder llevar. Lo primero que hace cada mañana es regar sus plantas, pero a la primera que echa agua es a Martín”, relató la cantante.

Dentro de los planes de Arelys con su madre, está pendiente un viaje a Suiza, país que doña María quiere conocer ya que se enamoró de sus paisajes en internet, pues es muy seguidora del mundo digital.

“Mi mamá me sabe todos mis movimientos porque me sigue en Facebook y ahora me está pidiendo que le abra TikTok, pues le gusta ver a Los montañeros, y sueña con ir a Suiza porque ha visto muchos videos de ese país y se obsesionó con la idea entonces estamos ahorrando para lograrlo”, afirmó Arelys Henao quien continúa promocionando su sencillo Pacto de olvido junto a la artistas pop Fanny Lu.