Saltó y ladró de la alegría: así fue la celebración un perrito por la llegada de las lluvias a Bogotá

Perrito celebró la lluvia en Bogotá - crédito captura de pantalla/TikTok

La dicha de un perrito que se moja en la lluvia reciente en Bogotá ha resultado conmovedora para los internautas. El aguacero, que se presentaron entre el miércoles 31 de enero y el jueves primero de febrero, sorprendieron a los bogotanos, luego de una ansiosa espera causada por intensos días de calor.

Te puede interesar: Seguirá lloviendo en Bogotá: esto es lo que dice el Ideam

Tras semanas de una agobiante sequía que impactó severamente los ecosistemas de la región, con incendios forestales y un incremento en las temperaturas, la lluvia finalmente hizo acto de presencia en las horas de la tarde el último día de enero.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel

Te puede interesar: Así puede prevenir que su mascota sufra problemas de salud por altas temperaturas y contaminación del aire

Fue entonces cuando los mensajes de alivio y agradecimiento protagonizaron el ambiente capitalino. Incluso, se conoció que la precipitación había acabado con el remanente incendio del cerro El Cable.

Como consecuencia, el acontecimiento no solo fue recibido con la alegría de los habitantes de la ciudad, sino también por los animales. Entre ellos, la mascota que ha acaparado la atención de miles de usuarios a través de un video viral en redes sociales, donde se le ve disfrutando con gran emoción de la caída de agua con saltos de dicha y ladridos de gozo.

Perrito celebrando bajo la lluvia conmueve a Bogotá - crédito luzmerymorales6/TikTok

La celebración del perro bajo la lluvia ha generado un sinfín de comentarios positivos por parte de los internautas. De hecho, ha simbolizado para muchos la esperanza y frente a las dificultades presentadas por el complejo panorama climático que soportó por semanas no solo Bogotá, sino el resto de la región andina y el Caribe.

Te puede interesar: En ceremonia de ascenso de la policía, un superior cambio de zapatos con otro uniformado, el gesto es viral en redes sociales

Las imágenes, compartidas en la plataforma TikTok por el usuario @luzmerymorales6, muestran al canino, aparentemente de la raza Pitbull, saltando y jugando en el agua con un entusiasmo que muchos han interpretado como una “gloria a Dios por la lluvia”, como se leyó en las reacciones.

La actitud del canino no solo demostró que a ellos también les hacía falta el agua del cielo, sino que produjo gotas, como las de la lluvia, pero en los ojos de los ciudadanos. No cupo un solo comentario que no reflejara esa misma alegría. Algunos destacaron: “Tan bello. Se me salió una lágrima” y “Gloria a Dios, hasta los animales lo agradecen

“Demasiado hermoso, también entiende que faltaba la lluvia”; “Yo jamás me imaginé llorando por qué lloviera, hoy lo hice”; “EL FIRULAIS DANDOLE.. GRACIAS A DIOS ..POR ESA LLUVIA QUÉ ES MAS QUÉ UNA BENDICIÓN PARA TODOS LOS QUE LA NECESITAMOS..🐶👍 (sic)” apuntaron varios internautas.

La llegada de las lluvias a barrios como Suba y Engativá fue ampliamente celebrada en las redes, con ciudadanos expresando descanso y gratitud por el cambio de temperatura tan necesario. Este fenómeno no solo proporcionó un alivio al calor extremo, sino que también ofreció una pausa frente a la preocupante sequía que afectaba gravemente a la región.

Estos son los cuidados para perros en casos de calor extremo

De acuerdo con la información provista por la marca de alimentos caninos, Purina, las mascotas pueden ser protegidas de intensos calores de varias maneras. Lo fundamental es mantenerlos hidratados y evitar que tengan mucho contacto directo con el sol.

No obstante, cuando aparezcan síntomas como “la aceleración del ritmo cardiaco, acompañada de jadeos con presencia de babas, y de una respiración rápida y nerviosa, son algunos de los síntomas de un golpe de calor en perros más evidentes”. Aún así, puede haber más: falta de equilibrio por debilidad muscular, temblores, mareos y vómito.

De hecho, según explicaron en el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, los animales no siempre están equipados para disipar el calor de manera eficiente. Los humanos dependemos de la sudoración para regular nuestra temperatura corporal, pero los perros y gatos cuentan con métodos limitados, como el jadeo y el sudor a través de las almohadillas plantares, respectivamente.

Por eso, es crucial evitar los paseos durante las horas más calurosas del día; como mejor opción, por la mañana temprano y la tarde-noche. Se deben observar las almohadillas plantares de los perros para prevenir quemaduras causadas por el suelo caliente. Además, se aconseja mantener a los animales dentro de casa durante las horas de máxima radiación solar.