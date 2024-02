Aleks Syntek explicó en ‘La voz kids’ cuál es la historia del nombre por el cual todos lo conocen: “Así no me llamo”

El entrenador del programa La Voz Kids contó la historia de su nombre artístico - crédito Aleks Syntek/ Instagram

En un reciente episodio de La voz kids, programa emitido por Caracol Televisión, el público fue testigo de una emocionante interpretación de ranchera que se destacó entre las presentaciones. El joven concursante Juan Pablo Martínez Escobar, oriundo de Neira, Caldas, sorprendió al jurado, a los entrenadores y a la audiencia con su versión de Corriente y canelo, tema original de Pedrito Fernández.

Esta actuación no solo capturó la atención por su calidad, sino también por impulsar al entrenador Aleks Syntek a realizar una acción sin precedentes en la historia del programa: presionar los botones de los jurados rivales en un intento de que giraran sus sillas, pese a la resistencia inicial de ellos.

El episodio reveló no solo el talento emergente dentro de la competencia, sino también detalles personales e íntimos de los participantes y los expertos. Específicamente, Juan Pablo Martínez Escobar, a quien le gusta ser llamado “Juan Martínez lo volviste a hacer”, compartió su pasión por la música influenciada desde muy joven, evidenciada por el apoyo de su abuela, quien le ha confeccionado trajes para sus diversas actuaciones. Asimismo, su curiosidad lo llevó a indagar sobre el origen del nombre artístico de Aleks Syntek.

El artista mexicano reveló en el programa de jóvenes talentos que el seudónimo surgió de su afición por los teclados y la falta de recursos para poseer uno, de ahí el apodo “Sin teclado” que evolucionó a “Syntek”, adjuntándole “Aleks”, una variante de su nombre real, Alejandro.

“Es un apodo, un sobrenombre, así no me llamo en mi acta de nacimiento o pasaporte, pero cuando estaba más chavo me gustaba tocar piano y teclados, pero no tenía en mi casa, éramos una familia humilde, modesta, entonces, siempre que llegaba a casa de mis amigos tenían un piano en su casa o un órgano electrónico y les decía: déjame tocar tu piano y un amigo me dijo: tu eres el sin teclado, siempre nos está pidiendo prestado. De ahí me empezaron a decir el niño Syntek y de ahí quedó, además, como soy Alejandro pues dije Alex Syntek”, contó el cantautor mexicano.

A pesar de la conexión establecida entre Syntek y el joven talento, Juan Pablo finalmente eligió a Greeicy Rendón como su coach, este giro inesperado reflejó la dinámica emocional y competitiva del show, donde las decisiones finales a menudo sorprenden tanto a los espectadores como a los jurados.

El jurado Alesk Syntek no fue el único que habló de su seudónimo. En otro capítulo de la competencia de talentos Andrés Cepeda reveló que cuando era pequeño tenía un curioso apodo: lo llamaban Tostao, porque “era muy inquieto, necio, como si tuviera los cables tostaos”.

Las audiciones a ciegas en La Voz Kids continúan desvelando historias fascinantes y momentos memorables, contribuyendo así al crecimiento personal y profesional de los jóvenes talentos. La interacción entre los participantes y los jurados añade una capa adicional de humanidad y conexión emocional al concurso, convirtiéndolo en una plataforma no solo para descubrir voces extraordinarias, sino también para compartir experiencias de vida que servirán de inspiración para los talentos emergentes.

Aleks Syntek reveló que no le gusta el reguetón

“Latinoamérica ha estado demasiada aferrada al reguetón cuando hay una gran cantidad de ritmos y propuestas, a mí no me preocupa si los reguetoneros y sus canciones tengan éxito o no, lo que me preocupa es que los chicos de 18 o 19 años que están haciendo boleros, rancheras o salsa, tengan la oportunidad, que los volteen a ver, que no se tengan que dedicar a otra cosa porque no son trending en TikTok. No debemos ser un público manipulado por el algoritmo, eso sí me entristece”, reveló el mexicano en una entrevista para El Colombiano.