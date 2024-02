Rigoberto le confesó a ‘Evaristo’ la propuesta que le hicieron para incursionar en otro deporte

Rigoberto Urán confesó que tendría una propuesta para practicar un nuevo deporte - crédito @rigobertouran/Instagram

Rigoberto Urán no ha parado de sonar en todos los medios, tanto por su carrera deportiva, como por la novela que se emite sobre su vida.

Por eso, a medida que transmiten los episodios relatando su emocionante y particular vida, los seguidores de Rigo tienen más interés en conocer detalles sobre el deportista y de las personas que lo rodean, especialmente de Evaristo Rendón, interpretado por el actor Julián Arango. Sus seguidores quieren saber si el personaje realmente existe.

Rigo confiesa si don Evaristo Rendón existió en la vida real

Para algunos seguidores de Rigo es difícil creer que haya una persona tan avara como aparece Evaristo Rendón. Sin embargo, la mamá real de Rigo confirmó que el señor sí existió y que le complicó parte de sus vidas en varias oportunidades.

Ahora fue el propio Rigoberto Urán quien respondió y aclaró la duda de los espectadores interesados.

Sin perder el estilo con el que muestra y cuenta cosas de su vida, el ciclista publicó un video en el que aparece sentado junto a Julián Arango, y como si estuviera hablando con el señor Evaristo, reveló que el personaje sí existió y que sí fue un personaje difícil de tratar.

Aunque en la novela hay detalles y acciones un poco alteradas para darle ese toque a la actuación de Arango, el señor por lo general sí era como aparece en la novela y también es real que Don ‘Rigo’ le pidió en forma de préstamo una suma que el ciclista terminó pagando “con mucho esfuerzo y trabajo”.

Según sus declaraciones, el hombre que fue como una “pesadilla” para Rigoberto y su familia porque les prestó en su momento dos millones de pesos, los cuales subieron a una semana a nueve millones, por los altos intereses que este les cobraba.

“Muchachos,ustedes me viven preguntando que si el viejo Evaristo existió. Claro que existió. Fue una pesadilla para la familia Urán. Mi papá hace un préstamo de dos millones de pesos. Luego, pagamos como nueve millones de pesos porque nos cobraba muchísimo interés, pero ya le pagué la hipoteca”, explicó Urán.

La propuesta que le hicieron a Rigoberto para estar en el fútbol

Asimismo, en el clip Arango se puso en los zapatos de Evaristo y empezó a picarle la lengua al verdadero Rigoberto, y nuevamente en su tono le insinuó que ya era hora de dejar las competencias de ciclismo y de dar un paso al costado en el deporte, en referencia al retiro deportivo del que ha hablado Urán en los medios que los medios de comunicación.

En ese momento, Rigoberto Urán lo interrumpe y le asegura que está enredada su salida del deporte porque recibió una oferta para permanecer dos años más con el team EF y que también recibió una gran propuesta para ser parte de un equipo de fútbol.

“Escuche. Me acaban de hacer oferta del equipo por dos años más. Y hasta un equipo de fútbol me dijo que me quería”, aseguró Rigoberto Urán.