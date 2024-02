Robaron seis apartamentos en Bogotá en una hora: todos los asaltos los hizo la misma banda delincuencial

Los ladrones actuaron con rapidez y sigilo, aprovechando la baja afluencia de personas para cometer hurto en seis apartamentos de un mismo edificio - crédito captura de pantalla City Tv

En una nueva actividad de inseguridad, seis apartamentos del barrio Carvajal en Bogotá, localidad Rafael Uribe Uribe, cayeron víctimas de robo en menos de una hora.

Este incidente se destaca por la rapidez y sigilo con que actuaron los ladrones, que aprovecharon la baja afluencia de personas en la zona para sustraer computadores, dinero en efectivo, perfumes y zapatos, entre otros objetos de valor, como lo mencionó City Tv.

Dentro de los afectados se encuentran dos ciudadanos de nacionalidad china, quienes están trabajando en el proyecto del metro de Bogotá y quienes sufrieron la pérdida de equipos electrónicos que contenían datos valiosos relacionados con proyectos de esta entidad.

Esta circunstancia eleva la gravedad del incidente dado el potencial impacto sobre el desarrollo de infraestructuras claves para la capital colombiana, según lo registró el medio mencionado.

Los responsables de la seguridad local y los residentes del conjunto expresaron su desconcierto, indicando que no se percataron del suceso hasta después de ocurrido. La ausencia de cámaras de seguridad en el edificio complica la identificación de los culpables. Actualmente, la Policía Metropolitana de Bogotá realiza investigaciones para esclarecer los hechos y recuperar los objetos robados.

Los vigilantes manifestaron que no se percataron de algún indicio de hurto en los apartamentos - crédito archivo Infobae

Los residentes del complejo habitacional expresaron su sorpresa ante la situación, mencionando la ausencia de ruidos o actividades sospechosas que hubieran anticipado los delitos. Incluso los guardias de seguridad presentes durante el incidente afirmaron no haber percibido anomalías. La falta de cámaras de seguridad en el edificio ha complicado las investigaciones para identificar a los responsables.

Asimismo, se ha notado la inexplicable ausencia del administrador del conjunto residencial, sumando incertidumbre al caso. Actualmente, oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá se encuentran revisando los inmuebles afectados en busca de pistas que esclarezcan los métodos empleados por los delincuentes y, potencialmente, su identidad.

Según lo registró City Tv, el edificio, el cual fue entregado en abril del 2023, no cuenta con un sistema de seguridad cerrado, es decir, no poseen cámara de seguridad. Por otro lado, cabe mencionar que según las víctimas, pese a que hurtaron algunas de sus pertenencias y objetos de valor, manifiestan sospecha, no solo en como ingresaron a sus apartamentos sin que nadie supiera, sino que los criminales no se llevaron otros objetos considerados de mayor valor económico.

En fragancia capturaron a delincuentes de ‘paseo millonario’

En un operativo llevado a cabo en Bogotá, específicamente en la localidad de Antonio Nariño, las autoridades lograron la captura de tres individuos implicados en delitos de extorsión y secuestro exprés, conocido popularmente como ‘paseo millonario’.

Residentes de Antonio Nariño enfrentan un incremento en la criminalidad, reportando desde robos audaces hasta engaños por parte de delincuentes que desafían la tranquilidad de la comunidad - crédito Captura de pantalla City Tv

Durante esta acción policial, se liberó a una pareja que había sido retenida por los delincuentes, quienes los habían obligado a retirar aproximadamente 8 millones de pesos de sus cuentas bancarias. Este evento es parte de la estrategia de seguridad “Bogotá camina segura”, impulsada por el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y ejecutada por la Policía Metropolitana de Bogotá.

El rescate de las víctimas se produjo después de una eficaz intervención policial, que inició tras detener el vehículo usado por los criminales en un control policial y posteriormente iniciar una persecución. El Teniente Coronel Héctor Andrés Rodríguez, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana #4, destacó la rápida respuesta de las unidades de policía que lograron capturar en flagrancia a los malhechores. Además, las armas blancas empleadas para intimidar a las víctimas fueron incautadas junto con el vehículo utilizado para el secuestro.

El incremento de los delitos urbanos como el hurto y el secuestro exprés ha generado una creciente preocupación entre los residentes de Bogotá, en especial en localidades como Ciudad Bolívar, Suba y Usme. Las autoridades han estado trabajando para combatir estos delitos mediante una reasignación estratégica de los recursos policiales y aumentando el patrullaje en las zonas más afectadas, utilizando medios como bicicletas, motocicletas, vehículos, drones, e incluso un helicóptero.