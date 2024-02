Sofía Vergara se salió con la suya y lanzó guiño a su personaje de ‘Modern Family’ en la serie ‘Griselda’

Sofía Vergara rindió homenaje a su personaje de Gloria en Modern Family a través de su serie Griselda - crédito @sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara se valió del arte y se salió con la suya en la serie Griselda, pues la actriz barranquillera incluyó en esta historia un guiño con el cual le rindió homenaje a su personaje de Modern Family.

Con el protagónico de esta producción inspirada en la vida de la mafiosa más famosa, le permitió a La Toti dar el salto de la comedia al drama; sin embargo, la actriz no quiso pasar por alto lo importante que fue Gloria Delgado-Pritchett en su carrera actoral y la recordó de una manera muy creativa.

Por once años Sofía Vergara encarnó a la divertida mujer que la catapultó como una de las actrices más cotizadas de la televisión estadounidense, no obstante, pese a su éxito la actriz colombiana ya quería darle un vuelco a su profesión y pasar de actuaciones cómicas a interpretaciones dramáticas que la sacaran de su zona de confort y la retaran como actriz.

Sofía Vergara recordó a su personaje de Gloria en la serie de Griselda - crédito @sofiavergara/Instagram

Sofía es la actriz detrás de la prótesis de piel de látex, dientes postizos y peluca que le da vida a la traficante de cocaína más temida por los narcos y cuya historia ocupa los primeros lugares de reproducción a nivel mundial en la plataforma de streaming, Netflix, donde ha sido tendencia desde el día de su estreno.

La barranquillera, aparte de protagonizar, es la productora ejecutiva de la serie, rol que asumió para poder realizar el personaje tal y como imaginaba que debía ser contando, pues este aparte de ser su debut en el drama, era la primera vez que se contaba la historia del narcotráfico desde la voz de una mujer, un mundo que se creía era comandado por solo hombres. Además, de que La Toti vio en Griselda la oportunidad que por años buscó en Hollywood, tener un papel en el género dramático.

No olvidó a Gloria

A pesar de las intenciones de Sofía por despedirse de Gloria, su gratitud, amor y nostalgia con este personaje que la lanzó a la fama, la posicionó y llevó a lo más alto, fueron mucho más fuertes y no se aguantó el hacerle un homenaje.

Sofía Vergara opinó sobre la razón por la que los latinos tienen menos oportunidades en el cine - crédito @elhormiguero/Instagram

Este momento que llamó la atención de quienes son seguidores de la carrera de la colombiana fue elogiado por la recursividad que tuvo la producción para conseguir incluirlo y que apenas fuera percibido.

Otra parte de los espectadores opinan que el supuesto guiño no es más que una simple coincidencia, lo que igualmente sería una casualidad muy aplaudida por el público.

En un simpático y cariñoso gesto en la ficción, Griselda conduce por las calles de Miami al son de ‘Gloria’, la canción de Umberto Tozzi y Giancarlo Bigazzi que más tarde popularizaría Sergio Dalma en Latinoamérica. Mientras ‘La viuda negra’ tararea el nombre del personaje que enamoró a medio mundo, Vergara abre paso a una nueva etapa con la mejor compañía posible. Ya sea un homenaje intencionado o casual, el inicio del tercer capítulo era todo lo que sus fanáticos necesitaban para hacer las paces entre pasado y presente, pues un buen número de ella temían que la Sofía que los encantó, perdiera su esencia.

El costo de su decisión

Algo que se hace necesario aclarar es que La Toti quería ampliar su registro actoral, a pesar de esto no reniega de sus inicios y por el contrario contó lo duro que fue hacer la transición.

“Hacer de mala es muy divertido, pero estaba muy mal acostumbrada a ‘Modern Family’ porque me iba feliz a casa”, cuenta. “Cuando es algo dramático, tu cuerpo no sabe que tú no estás viviendo esas experiencias y me iba a casa de muy mal humor porque uno se lleva todas esas sensaciones adentro del cuerpo”, afirmó en entrevista con el medio especializado en cine Fotogramas.

Griselda marca un antes y un después en la carrera de la estrella latina debido a que esta es también la primera vez que protagoniza una historia ciento por ciento hablada en español, algo que hacía hace más de una década.

“A veces sentía que no estaba preparada porque nunca había hecho un drama, ni todo en español y menos aún siendo la protagonista”, comentó al mismo medio.

Sofía Vergara se demostró que si era capaz y vivió una experiencia diferente con la que puso al mundo entero ha hablar de ella y de Griselda Blanco.