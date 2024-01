Se robaron cuatro motos que valen más de doscientos millones: de quién eran

Robaron cuatro motos que estaban ubicadas en el parqueadero de una casa en el barrio Quiroga - crédito Policía Nacional

En la madrugada del pasado martes 23 de enero, un preocupante incidente de inseguridad tuvo lugar en el barrio Quiroga, dentro de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá. A las 2 de la madrugada, cinco hombres arribaron en dos vehículos tipo chana de carga y un carro particular de color negro, dirigiéndose a una residencia situada en la intersección de la Carrera 22 con Calle 37.

En las primeras horas de la madrugada del 23 de enero, un grupo de delincuentes llevó a cabo un robo organizado en una residencia particular. Utilizando dos vehículos tipo van, lograron abrirse paso a través de los sistemas de seguridad del domicilio, incluyendo candados y chapas, con el objetivo de ingresar al garaje. Dentro de este, se encontraban guardadas varias motocicletas tipo enduro de la marca KTM, cuyo valor total se estima en unos $200 millones. La operación delictiva, que tuvo lugar entre las 3 y 4 de la madrugada, culminó con el hurto de estos vehículos de alto valor.

Según relató la persona afectada, en un evento marcado por la rapidez y la precisión, los asaltantes llevaron a cabo el robo tras superar las barreras de seguridad del inmueble. Primero, fracturaron los vidrios ubicados en la parte superior de las puertas del garaje y, acto seguido, forzaron los candados y puertas para acceder al interior. Una vez dentro, extrajeron las motocicletas de forma ágil y eficaz, procediendo a cargarlas en vehículos de tipo chana que les aguardaban en el exterior. Se estima que fueron trasladadas dos motocicletas por cada automóvil utilizado en el robo.

Después de que ladrones se llevaron cuatro motos en Bogotá transportaron dos por cada vehiculo que llevaron para el robo- crédito (Colprensa - Luisa González)

“Eso fue el martes de 2:00 a.m. a 4:40 a.m. Se robaron cuatro motos de marca KTM, rompieron todos los seguros en los candados. Era un portón, toda la parte de arriba de las puertas que lleva vidrios, todo eso fue roto. Fueron aproximadamente cinco personas las que sacaron las motos del garaje”, comentó la afectada con el robo después de confirmar que ya había puesto una denuncia al respecto.

La dueña de las motos es una mujer llamada Johana, quien fue contactada por El Tiempo y aseguró que los vehículos robados pertenecen a sus hijos y otros familiares involucrados en el motocross. Participan activamente en competiciones nacionales y son miembros de la liga de Cundinamarca, habiendo competido en el evento Gladiadores Off Road, según afirmó la propietaria, cuyos apellidos no se revelan por el medio antes mencionado a petición suya.

La propietaria de las motocicletas robadas ha recurrido a las autoridades en busca de asistencia para recuperar los vehículos, valorados en aproximadamente $200 millones. Con la esperanza de impedir la venta ilegal de las mismas, ha tomado la iniciativa de difundir en redes sociales imágenes detalladas de las motos, incluyendo información específica como los números de chasis y motor, así como descripciones minuciosas de cada una.

Aunque a raíz de la publicación antes mencionada, le comentó de igual manera a El Tiempo que: “Por esa publicación me han estado llamando a decirme que tienes las motos, pero no me han pedido en ningún momento dinero para poderlas rescatar. Tengo un poco de desconfianza porque debe ser una estafa porque no me dicen algo concreto”.

A una semana del incidente, la víctima le contó al medio antes mencionado que han formalizado su denuncia ante las autoridades competentes; sin embargo, expresan frustración por la falta de avances en la investigación. A pesar de su esfuerzo por colaborar y proporcionar toda la información necesaria para facilitar la recuperación de las motocicletas, se han encontrado con que la respuesta institucional sugiere un período de espera de aproximadamente 40 a 45 días hábiles antes de que se tomen medidas concretas.