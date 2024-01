Chocoanos llevan nueve años pagando un puente de $15.000 millones que no existe

Proyecto La Platina nunca se ejecutó, pero los dineros sí se cobraron - crédito Captura de redes sociales / YouTube

Chocó apareció en el mapa luego del deslizamiento de tierra que dejó 36 muertos y 20 heridos, el viernes 12 de enero de 2024. Sin embargo, salió a la luz una denuncia que volvió a dejar al departamento en el foco de la conversación, debido a un grave caso de corrupción en la construcción de un puente que los chocoanos llevan nueve años pagando, pero del que no se ha puesto el primer ladrillo.

De acuerdo con W Radio, se trata del proyecto La Platina, de más de $15.000 millones, que buscaba conectar a 14 barrios conformados por casas de interés social con el resto de Quibdó.

La obra habría sido adjudicada en 2014 y tenía un lapso de ejecución diez meses, pero, de acuerdo con las imágenes de la denuncia, en el lugar no hay rastro de un puente, en cambio, lo que sí abunda es polvo, escombros y basura, convirtiéndose en un foco de abandono desde todas sus aristas.

La situación no es nueva, porque de acuerdo con el medio citado, el Departamento Nacional de Planeación realizó un reporte de seguimiento de la obra, en 2023, en la que deja de manifiesto que se trataría de un caso de corrupción que ha sido financiado con los dineros de los chocoanos, pero la intención de la obra ha pasado de gobernación en gobernación, sin ningún avance.

“Una vez analizadas las condiciones de ejecución del proyecto, se evidenciaron situaciones que representan una amenaza cierta sobre el uso ineficaz o ineficiente de los recursos, teniendo en cuenta que el proyecto no contó con una adecuada planeación, razón por la cual surgió la necesidad de tramitar ajuste del proyecto, hacer una adición de $2.000 millones requeridos para ejecutar las actividades”, indicó el documento de planeación, conocido por el medio citado.

Debido al retraso de ejecución de la obra, el DNP solicitó la adición al proyecto una suma de $2.000 millones para arreglar las falencias que presenta.

A propósito, el veedor de la obra, José Ricardo Corena, que lleva haciendo el llamado en reiteradas ocasiones de las irregularidades del “puente fantasma”, explicó la importancia de la obra para alrededor de 15.000 personas:

“Esta es una obra de suma de importancia porque empalma con la vía que conecta al departamento de Antioquia, o sea, son tres kilómetros y medio que une la parte urbana de Quibdó con la parte rural. Para nosotros como comunidad de la comuna 2 es supremamente importante por el número de personas que aproximadamente viven ahí. En este sector están ubicadas las 1.500 viviendas de interés social que construyó el Gobierno Santos, en promedio nos estarían dando más de 7.000 personas, más los barrios que circundan, podemos decir que son 15.000 que se benefician de esta vía”.

Alrededor de 15.000 habitantes de Quibdó se han visto afectados por la ausencia de un puente al que le fueron adjudicados recursos, pero nunca se inició su construcción - crédito Guillermo Legaria/ EFE

Lo crítico de la denuncia radica en que, según Corena, el interventor, que es la persona seleccionada para supervisar y controlar el adecuado inicio, desarrollo y finalización de contratos de obras, sigue recibiendo sus honorarios de una obra que a leguas presenta retrasos.

“La interventoría de este proyecto tiene un valor inicial de $1.514 millones, pero el gobernador de turno, el señor Efrén Palacios, comete un error técnico, a lo mejor no se asesoró y firma un contrato de interventoría por tiempo, más no por avance de obra”, sostuvo el veedor.

El veedor de la obra denunció que ha recurrido a entidades como la Procuraduría, e incluso tuvo la valentía de denunciar la obra durante una visita del Gobierno de Iván Duque, pero nadie le prestó atención.

El veedor ciudadano del proyecto El Platino, ha recurrido a la Procuraduría a denunciar las irregularidades, pero el caso no ha avanzado - crédito Procuraduría/Sitio web

“La Procuraduría es un ente que yo no sé para qué sirve en este país. Existe para hacer persecuciones políticas o para hacer unos shows, pero en este caso a la veeduría ciudadana no ha pasado nada. Yo he denunciado ya tres veces estos aquí en la Procuraduría del Chocó y en la Procuraduría nacional. Aquí estuvo el señor Fernando Carrillo, le entregué toda la documentación. Yo esto lo denuncié en el primer Consejo Comunitario que hizo el expresidente Duque. Tuve la valentía de enfrentarme a estas mafias de contratistas de aquí y no pasó absolutamente nada”, dijo.