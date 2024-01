Por decir que la presidencia de Petro ha sido “la fusión del Gobierno con el narcotráfico”, Andrés Pastrana se presenta a conciliación

La polémica declaración del presidente colombiano ha encendido un debate nacional que culminará en una cita de conciliación judicial entre los dos políticos - crédito Colprensa / EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el exmandatario Andrés Pastrana se encontrarán frente a frente en una cita de conciliación en la Fiscalía General este martes 30 de enero, tras haber intercambiado acusaciones y críticas públicas, especialmente a través de redes sociales. Esta citación surge después de una serie de declaraciones polémicas entre ambos políticos, que han llevado a la judicialización de la disputa.

La disputa se encendió cuando Petro acusó a ciertos miembros de la Armada Nacional de tener vínculos con el narcotráfico, lo que provocó que Pastrana criticara la política de ‘paz total’ del presidente, sugiriendo que su administración estaba fusionada con el narcotráfico.

“Su campaña y su Presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total”, sostuvo el expresidente en su cuenta de X

Esto mencionó Julián Quintana, abogado de Andrés Pastrana, sobre la citación ante la Fiscalía - crédito X

En respuesta, Petro anunció una demanda contra Pastrana por “injuria y calumnia”, alegando daño a su honra y al buen nombre de su gobierno. Además, Petro señaló una supuesta conexión entre Pastrana y Jeffrey Epstein, conocido por sus delitos de explotación sexual y pedofilia.

“No existe ninguna base de verdad en sus afirmaciones, y dichas declaraciones no reflejan en lo más mínimo la realidad de mi administración y los principios que la guían. Por lo tanto, los señalamientos hechos por el señor Pastrana se configuran como injuria y calumnia, delitos definidos en el Código Penal Colombiano (Artículos 220 y 221)... Estas acusaciones constituyen un ataque directo a mi derecho fundamental a la honra y el buen nombre, un derecho que la Corte Suprema de Justicia ha reconocido como un atributo inherente a la dignidad humana. También son una afrenta contra los cientos de servidores públicos del Gobierno Nacional... Me resulta evidente su conocimiento de la ilicitud de dichas imputaciones y su intención parece ser meridianamente clara: obtener relevancia y figuración políticas mediante la manipulación y distorsión de información, afectando con ello no solo a un individuo, sino a la democracia y a las instituciones del Estado en su conjunto”, sostuvo Petro en su cuenta de X.

Por otro lado, Pastrana no tardó en responder que el actual gobierno busca “judicializar a sus opositores” para silenciarlos, un comentario hecho por su abogado, Julián Quintana, quien además enfatizó la expectativa de una defensa sólida durante la conciliación en la Fiscalía.

Tanto la acusación inicial de Petro, basada en la captura de miembros de la Armada relacionados con el narcotráfico, como las subsiguientes declaraciones de Pastrana, forman el núcleo de una batalla legal y mediática que ha capturado la atención del público colombiano. Ambos bandos han expresado su intención de defender sus posiciones, Petro a través de su denuncia y Pastrana mediante su respuesta y posterior comunicación al Fiscal General.

Cabe resaltar que hace un par de semanas, el expresidente Andrés Pastrana sostuvo por medio de su cuenta de X que: “En la estrategia de Gustavo Petro de silenciar a la oposición, criminalizando la opinión, me citó la Fiscalía el 30 de enero a audiencia de conciliación, por la denuncia que interpuso en mi contra. Demostraré ante las autoridades la persecución de este gobierno. No me callará”.

Por su parte, el sector político nacional no ha sido indiferente ante esta discusión, tomado posiciones, defendiendo y atacando tanto a Gustavo Petro como a Andrés Pastrana, por eso, la convocatoria a esta audiencia de conciliación es un momento crucial en esta confrontación, que no solo refleja las tensiones existentes entre diferentes figuras políticas del país, sino también el modo en que tales disputas son llevadas al ámbito judicial.