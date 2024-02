Catalina Usme casi muere en plena cancha de fútbol jugando para la selección Colombia: esta es la historia

Catalina Usme es la máxima anotadora de la selección Colombia y la jugadora con más goles en la historia de la Copa Libertadores Femenina - crédito Infobae

Catalina Usme, que podría ser considerada la jugadora más importante en la historia del fútbol femenino en Colombia, reveló un grave suceso durante uno de los partidos de la selección ante su similar de Chile. La ahora jugadora del Pachuca de México siempre ha sido noticia por sus goles y récord, tanto con el combinado nacional, como con el América de Cali, cuando jugaba en el país; sin embargo, en esta ocasión contó la historia de cuando estuvo al borde de la muerte.

En una entrevista con el programa Los Informantes, de Caracol Televisión, la jugadora narró cuando se desplomó en la cancha y tuvo que requerir de la asistencia médica para salir de esa angustiante situación: “Yo caí desplomada en la cancha por un codazo en la cabeza. Perdí el conocimiento y la doctora dijo que morí y me reanimó en medio de la cancha”.

Esta situación, lejos de hacerla dudar sobre su profesión y llenarla de temor, le dio aún más motivos para seguir luchando por dignificar la labor de las futbolistas colombianas y que no le importaría perder la vida por hacer lo que más le gusta. Así se lo expresó a su mamá, Luz Marina Pineda, después de recuperarse del impase.

“Yo le dije a mi mamá que el día que yo me muera, si me tengo que morir en una cancha de fútbol, usted entiérreme feliz, porque yo me morí feliz”.

La primera experiencia internacional de Catalina Usme como profesional

Catalina Usme debutó con Pachuca en el empate 2-2 ante Monterrey por la liga MX - crédito @catausme/Instagram

Catalina Usme se une al Pachuca de México, marcando su debut en el fútbol internacional después de una destacada carrera con el América de Cali. En un acontecimiento divulgado a través de un video en la plataforma del club, este fichaje se realiza tras la reciente partida de Jenni Hermoso hacia los Tigres de Monterrey. La incorporación de Usme al escenario del fútbol mexicano coincide con la polémica suscitada por el beso del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a Hermoso en la premiación del Mundial celebrado en Australia y Nueva Zelanda en 2023, donde España se coronó campeón.

Usme, con 34 años, es una figura prominente en el fútbol colombiano y la máxima goleadora histórica de la selección nacional femenina, apodadas las Chicas Superpoderosas. Su desempeño ha sido fundamental en las competiciones internacionales, destacándose en dos copas del mundo femenino, incluyendo la edición de 2023. En ese torneo, Usme jugó un rol decisivo marcando dos goles que aseguraron la clasificación de Colombia a los cuartos de final, la mejor actuación del equipo en la historia de los mundiales.

“Desde pequeña he tenido un sueño, no ha sido fácil, el camino en ocasiones se tornó difícil, pero con el apoyo de mi familia y con personas que siempre creyeron en mí he logrado mis objetivos. Cada partido fue un desafío, cada gol una alegría inmensa y cada vez que defendí esta camiseta lo hice con el alma”, narra Usme en su despedida.

La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 fue el escenario donde la selección cobró protagonismo, alcanzando los cuartos de final y registrando su mejor participación a la fecha en este torneo. Destacadas jugadoras como Manuela Vanegas, Jorelyn Carabalí, Lorena Bedoya, Linda Caicedo, Catalina Usme y Mayra Ramírez no solo brillaron con el equipo nacional, sino que además dejaron su huella con actuaciones destacadas en sus respectivos clubes a nivel internacional. Este desempeño colectivo e individual posiciona a Colombia en la búsqueda de su primer título internacional en los eventos futuros, tales como la Copa Oro y los Juegos Olímpicos de París 2024.