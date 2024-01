Pareja de novios está haciendo de todo para casarse: venden tradicional comida colombiana en barrio de Cali

Joven pareja en Cali empezó a vender empanadas para cumplir su sueño de casarse - crédito Álvaro Tavera / Colprensa

Con el objetivo de reunir fondos económicos para casarse, una joven pareja de novios en Cali está haciendo todo lo humanamente posible para hacer realidad el sueño de unir sus vidas para siempre ante los ojos de Dios. En el barrio Aranjuez de la capital vallecaucana, los residentes han dedicado ayudar en esta noble causa que todas las tardes congrega a personas de todas las edades para hacerles el gasto.

Es por esa razón, que la empanada es el sabor del amor en Cali por estos días, en la que vecinos, quienes han conocido esta historia, se acercan hasta la vivienda de Angie Tatiana y Jean-Pierre para dejar su granito de arena al sueño compartido de ambos.

“Todos los vecinos estamos colaborando a esta belleza de pareja, que se va a casar en estos días, pero a pura venta de empanadas” comentó a Noticias Caracol, un vecino de la pareja, quien se mostró satisfecho disfrutando esta comida tradicional colombiana.

La joven pareja encontró en la complicidad de sus vecinos la excusa perfecta para recolectar recursos necesarios y armar la boda de sueños, ya que desde que se conocieron ambos decidieron que querían formar una familia. Además, Angie Tatiana Arcila Cuene y Jean-Pierre Manrique coincidieron en que su relación fue amor a primera vista.

Al mismo tiempo, la joven comentó al medio citado, sobre cómo sería esa fiesta de matrimonio por la que tanto ha soñado con su novio: “Yo quisiera una boda campestre, con muchos invitados, por lo menos 100, me sueño vestir ese día un vestido grande y pomposo y él quiere un traje negro elegante”.

Angie Tatiana, de 19 años, y Jean-Pierre de 24, sueñan casarse con una boda campestre para así formar la familia que siempre han querido tener - crédito Wedding Planner

Empanadas del amor

Las caras de felicidad de sus clientes son continuas, no solo por la crocancia del producto que venden, también por la causa que están apoyando. Para algunas personas resulta llamativo y a la vez bonito, como dos personas jóvenes todavía crean en el matrimonio como las anteriores generaciones lo hacían. Así lo manifestó Carolina Andrea Caicedo, clienta de ambos que frecuentemente les compra empanadas y les agrega el ají que ellos preparan: “Definitivamente hay que creer en el amor, porque el amor mueve todo, Dios es amor, nosotros somos amor”.

Fruto del amor entre Angie Tatiana de 19 años, y Jean Pierre de 24, nació una niña, por lo que están convencidos de la decisión que quieren tomar y del amor que sienten, “Me enamoró todo de ella, me entiende, me quiere”, dijo el novio. Mientras que para la novia lo que más la enamoró de su prometido fue la seriedad, sus pequeños detalles, la responsabilidad que siempre ha demostrado y su esencia de ser muy amoroso.

La venta de empanadas ya actuó en favor de este amor, por lo que ambos esperan recoger todo lo que necesitan para convertirse en una feliz pareja de esposos.

Angie Tatiana y Jean Pierre, según sus vecinos, son la prueba de que las nuevas generaciones sí creen en el matrimonio - crédito iStock

Reacciones a esta historia

Los comentarios dejados por los internautas en redes sociales antes historia fueron en la línea de que el matrimonio es una decisión de vida basada en el amor, que es lo que demuestra esta joven pareja caleña. También, hubo usuarios que le restaron atención e indicaron que debería haber otros temas de actualidad que valgan la pena informar.