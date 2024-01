María José Pizarro se refirió a la emergencia por incendios en Colombia: “No creen en el cambio climático”

La senadora aseguró que se debe tomar conciencia sobre el cambio climático - crédito @PizarroMariaJo/X

La crisis por los incendios en el país ha llevado que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) activara, de manera permanente, la Sala de Crisis Nacional para hacer seguimiento a la emergencia.

Y es que son varios los políticos que se han pronunciado sobre los cientos de incendios que se registran en el país y que las autoridades están enfrentando. Por ejemplo, la senadora electa por el Pacto Histórico María José Pizarro lamentó las hectáreas que han sido consumidas por las llamas.

A través de su cuenta de X (antes Twitter) la senadora Pizarro aseguró que le duele ver el estado del país que arde en llamas y resaltó que los incendios fueron causados por manos humanas.

“Duele ver lo verde y hermoso de nuestro país ardiendo y fueron manos humanas las que provocaron los incendios”.

Otro de los temas a los que se refirió la senadora es el del cambio climático, una de las razones que ha utilizado el presidente Gustavo Petro para explicar los incendios que se han registrado en el país.

La senadora aseguró que no se debe culpar al cambio climático por los incendios en Colombia - Crédito @PizarroMariaJo/X

Al respecto, la senadora aseguró que no creyeron a tiempo en la teoría del cambio climático, por lo que ahora se debe generar conciencia y desarrollar acciones colectivas en el país para enfrentar este tipo de emergencias.

“Era evitable, se advirtió hasta el cansancio y desestimaron las alertas, no creen en el cambio climático. Se requiere conciencia y acción colectiva para enfrentarlo”.

Actualidad de la emergencia en Colombia

De acuerdo con el reporte que compartió la Ungrd, en Colombia se han registrado 360 incendios forestales en 189 municipios, por lo que se han visto afectadas 7,401 hectáreas.

Trabajos del Ejército Nacional en Nemocón - crédito Ejército Nacional

En enero de 2024, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres atendió al reporte de 278 incendios, de los cuales, 20 se encuentran aún activos, 12 ya fueron controlados y 245 liquidados.

Por tal motivo, desde la entidad se ha declarado calamidad pública en cinco departamentos del país: Huila, Sucre, Boyacá, La Guajira y Cundinamarca; como también, en 32 municipios por desabastecimiento, variabilidad climática y el fenómeno de El Niño.

El problema es el calor

El miércoles 24 de enero de 2024, desde El Charco, Nariño, el presidente Gustavo Petro se refirió a las razones por las que se registran incendios en el territorio colombiano, por lo que aseguró que el cambio climático es una de las causas más importantes.

El presidente Gustavo Petro explicó que una suma de factores han generado la crisis de incendios en el país, pues explicó que al fenómeno de El Niño se le agregó el cambio climático que ha generado que aumenten las temperaturas que son las causantes de evaporar el agua.

Cientos de frailejones resultaron quemados en Santander como consecuencia de los voraces incendios - crédito Ejército Nacional

“El problema fundamental de esta temporada no es solo la ausencia de agua, sino el calor mismo, que es el que evapora el agua y produce el incendio, es un fenómeno de El niño agravado porque al niño se le agrega el calentamiento global, es decir, la crisis climática”.

Estos factores, agregó el presidente Petro, se deberán atender de manera urgente en el futuro, pues aseguró que con el paso de los años las emergencias se volverán más difíciles de manejar, por lo que agregó que el Estado debe tener la capacidad de ayudar a los municipios que no cuentan con ingresos importantes que les permitan desarrollar acciones para mitigar las consecuencias del fenómeno de El Niño en sus territorios.

“El municipio pequeño no tiene la capacidad de proyectos en el tiempo y se ha delegado una responsabilidad muy grande que es mitigar el riesgo en entidades que no tienen la capacidad, esa es una competencia que debe asumir la nación, sobre todo, en la mayoría de los municipios que son débiles financieramente y que no se puede aplazar más porque cada vez que tengamos eventos climáticos, serán cada vez peores, más difíciles”.