Francisco Barbosa ya “presenta” en Estados Unidos a Martha Mancera como fiscal General encargada

El fiscal General Francisco Barbosa y la vicefiscal Martha Mancera, se reunieron con la Vicefiscal adjunta Nicole Argentieri - crédito @fiscaliacol/X

En el mismo día en que la Corte Suprema de Justicia deliberó sin éxito para la escogencia de la que sería la nueva fiscal General de la Nación, el aún titular del ente de investigación en Colombia, Francisco Barbosa, aprovechó su presencia en Washington (Estados Unidos), para hacer lobby en favor de su actual vicefiscal, Martha Mancera, que asumiría el cargo de manera interina en caso de que no se escoja a ninguna de las tres candidatas.

Barbosa, tras la reunión con la vicefiscal adjunta Nicole Argentieri, en un encuentro en el que se discutió la colaboración entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía de Colombia para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales, entregó declaraciones a los medios de comunicación. Y prácticamente ratificó su deseo de que Mancera sea su sucesora desde el 13 de febrero, día en que sale del cargo.

“Hay un apoyo total de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia a la señora vicefiscal General de la Nación. Justamente, dentro la conversación que tuvimos, están muy tranquilos. Queda en muy buenas manos en caso de que la Corte Suprema de Justicia tome un tiempo adicional”, dijo Barbosa, al mismo tiempo en el que reiteró que no es que esté buscando que el alto tribunal no dé a conocer una determinación sobre el particular.

Según Barbosa, no está interfiriendo en el proceso en la Corte Suprema

En su interacción con la prensa colombiana que acompañó su visita, el fiscal General le salió al paso a los señalamientos de sus contradictores, en el sentido de que estaría moviendo “hilos” para que el alto tribunal no elija a una de las tres candidatas presentadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, desde el 26 de septiembre de 2023: Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez Parra.

“Repito: nosotros no estamos buscando que la Corte Suprema no tome una decisión. Como equipo, fiscal y vicefiscal, lo más importante es que se respete la autonomía y la independencia de la Corte y que tome la decisión cuando le corresponde, cuando consideren. Por lo pronto, lo que tenemos que garantizar al país es que a partir de mi salida de la entidad, inmediatamente queda al frente la señora vicefiscal como fiscal encargada”, manifestó Barbosa.

En consecuencia, indicó que Mancera “estará los días que le corresponda estar”, pero sobre esta posibilidad el país norteamericano manifestó, según Barbosa, su tranquilidad. “Y un respaldo, sabiendo además que tiene una filosofía y un trabajo de cooperación con este país completamente similar e idéntico que hemos tenido en estos cuatro años que he estado al frente del ente acusador”, agregó Barbosa desde suelo estadounidense.

Martha Mancera ya habla como si fuera la fiscal General

A lo dicho por Barbosa, se suman las declaraciones de Mancera, que ante los medios habló de las posturas que ha defendido, como la necesidad de una ley de sometimiento para continuar con la política de Paz Total, además de la lucha contra narcotráfico. No obstante, lo que causó cuidado es que la mujer habló como si su llegada al cargo de fiscal General estuviera garantizada; o al menos así se interpretó luego de su comparecencia.

