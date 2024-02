Cada cuánto cambian los precios de la energía en Colombia

La sequía generada por el fenómeno de El Niño puede impactar las facturas del servicio de energía de los colombianos- crédito EnergyMaster

Con la sequía generada por el fenómeno de El Niño, que empezó a afectar a varias regiones del país y que se extenderá hasta mayo o junio, en Colombia se presentan todo tipo de dificultades, especialmente, en la generación de energía debido al nivel de los embalses que, según datos de XM están en promedio de 64% de volumen útil.

Para contrarrestar esta situación, el Gobierno de Gustavo Petro estableció una serie de medidas que ayuden a que El Niño no impacte las facturas mensuales. Entre ellas está la creación de un nuevo tipo de contrato que para abastecer la demanda de energía hasta finalizar 2024.

Por supuesto, esto genera una cantidad de dudas en los colombianos, quienes no ven una salida, principalmente, al precio del servicio de energía, que cada vez está más alto, sobre todo, en las regiones. Entre dichas dudas está cada cuánto cambian los precios de la electricidad en Colombia, debido a que un mes pagan un monto y otro mes pagan otro.

Al respecto, Infobae Colombia consultó con el exministro de Minas y Energía Rodrigo Villamizar, que lidera el centro de pensamiento Electra CDP y además es académico de las universidades de Texas y San Diego y consultor internacional en política energética.

Rodrigo Villamizar, exministro de Minas y Energía y presidente de Electra CDP, dice que urge reformar el sistema eléctrico colombiano - crédito Electra CDP

Oferta y demanda diaria

Explicó que el mercado de la bolsa de Colombia es un mercado intradiario, es decir, que se dan ofertas y demandas diariamente. En este, el mercado escoge siempre la tarifa más alta de todas las energías, la que oferta el precio más alto y va acomodando las cantidades ofrecidas en forma gradual.

Según él, el problema, por lo tanto, no es que no haya precios diarios que reflejen de alguna forma ese equilibrio entre la oferta y la demanda, sino que el problema consiste en que el tipo de regulación de precios en bolsa basado en un sistema marginalista es muy volátil, entonces no se puede decir que hay un precio promedio estándar.

““Hemos tenido precios de $200, inclusive, de $130 o $140 el megavatio, y una semana después, o en términos de 15 días, precios menores, la oscilación ha llegado hasta $1.500, es decir, es una unos aumentos de 400% o casi 500%”, indicó al anotar que esto se refleja en las facturas.

Anotó que eso se debe, precisamente, a que dentro de la cadena de los participantes en el mercado de oferta algunos aprovechan, toman o abusan de la posición dominante que tienen y eso, sobre todo, se da en la generación hidráulica.

El lunes 11 de septiembre el precio de la energía en bolsa se ubicó en $1.051 el kilovatio por hora - crédito Ministerio de Minas y Energía

También, anotó que se da en transmisión, porque, de manera desafortunada, se tiene, prácticamente, una empresa que es ISA, la que coordina toda la transmisión del país.

“Esos son los fenómenos que hacen que haya volatilidad. No existe un precio estable. Otro punto es que, por una parte, estamos pagando un precio que está por encima de lo que Colombia debería pagar, si lo miramos desde el punto de vista de un sistema de regulación diferente, y ahí es donde es necesario que se dé un debate para ver si cambiamos ese modelo”, aseguró el exministro Villamizar.

Energía hidráulica

Por otra parte, insistió en que no se justifica que un país que tenga tanta concentración en la energía hidráulica y que tenga tanta agua, porque es un país rico realmente en este producto natural, el sistema se preste para que haya esos cambios tan bruscos.

Concluyó Rodrigo Villamizar al decir que ahí es donde surge la duda de que, en efectivo, se está manipulando parte de la cadena y eso se refleja en precios más altos.