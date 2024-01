Yanfry, el niño que camina como hombre, envió un mensaje de apoyo a las víctimas del derrumbe en Chocó

El pequeño influencer envió un mensaje de apoyo a las familias afectadas, fallecidos y heridos que dejó el derrumbe de la vía Quibdó - Medellín - crédito Elsa Barrera/ montaje de Infobae

En un lamentable suceso, más de 30 personas perdieron la vida tras un accidente en la vía que conecta Chocó con Antioquia. Según informes de las autoridades, hasta el momento se han identificado al menos 23 heridos que dejó el derrumbe. El hecho ha conmocionado a todo el país y los chocoanos enviaron un mensaje para las familias afectadas de su tierra como es el caso del influencer Yanfry, el niño que camina como hombre.

El pequeño oriundo del municipio Istmina, en el sur del departamento del Chocó, utilizó sus redes sociales para enviar todo su apoyo: “De corazón acompañamos al Chocó, Dios le bendiga”, expresó el niño de 5 años a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

El pequeño influencer expresó sus condolencias para las víctimas fatales del derrumbe en la vía Quibdó - Medellín - crédito Yanfry/ Instagram

Yanfry Díaz Quiñones compartió sus condolencias para las víctimas del fatal derrumbe: “Hoy estamos con mi Chocó, fortaleza para las familias de las víctimas de esta tragedia”, escribió el pequeño que se hizo famoso en redes sociales por la curiosa manera de caminar.

Los usuarios se conmovieron con las palabras del pequeño: “Yanfry tú eres el futuro de esa región , no cambies”; “Tan hermoso Yanfry 🙏🏽”; “Qué gran corazón mi niño”; “Lindo Yanfry!!! harás muchas, muchas cosas por tu Chocó”, son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación que acumula más de 7.000 likes.

Yanfry utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias a los afacetados del derrumbe en Chocó - crédito redes sociales

Tragedia en “La trocha de la muerte”

La tragedia sucedió en la tarde del 12 de enero de 2024 en un tramo de la vía Quibdó - Medellín, la cual los residentes locales han bautizado como “La trocha de la muerte” debido a los frecuentes accidentes registrados a lo largo de los años. Esta vez, un deslizamiento generó que más de 50 personas quedaran atrapadas en el lodo que provocó las fuertes lluvias en la región.

“Al momento tenemos el reporte de 33 personas fallecidas, 23 de estas personas han sido reconocidas por sus familiares, a instancias de la Fiscalía y aún se mantiene sin reconocimiento 10 de estas personas. Han sido trasladados los cuerpos a Medellín para que Medicina Legal pueda generar todos los actos necesarios y con posterioridad a ello, articularemos para poder retornar al departamento del Chocó aquellas personas que se ha dispuesto por parte de sus familiares que quieren que sean traídos a la capital de nuestro departamento”, indicó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.

Fuertes lluvias ocasionó un gran derrumbe en la vía Medellín-Chocó - crédito Policía Nacional

La ciudadanía alzó su voz contra el Gobierno para que tome acciones concretas ante la notoria peligrosidad y el estado deficiente en el que se encuentra la vía. Tras la tragedia, han continuado los desprendimientos de rocas, lo que agrava aún más las condiciones de la carretera.

Ante la petición de la comunidad de la región, el presidente Gustavo Petro dio la orden para que la directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, se dirigiera al departamento del Chocó para atender a las familias afectadas.

“Por instrucción del presidente @petrogustavo en las próximas horas llegaremos al Chocó y en un trabajo articulado con la gobernación atenderemos a las familias damnificadas”, indicó Laura Sarabia a través de la red social X (antes Twitter).

Laura Sarabia asistirá con su comitiva del DPS para atender los damnificados por el deslizamiento en Chocó - crédito - @LauraSarabia / X

Por su parte, la Cruz Roja Colombiana habilitó líneas de atención para la comunidad que no tenga información de sus familiares que estén gravemente heridos. La comunicación puesta en disposición brindará atención psicosocial y apoyo en las búsquedas de las personas desaparecidas.

Las líneas habilitadas son: 317 592 4024 (WhatsApp:) y el correo rcf@crantioquia.org.co.

Asimismo, la gobernadora del Chocó reiteró a la ciudadanía no transitar por la vía afectada: “Reiteramos la solicitud a la comunidad y ciudadanía de que no transiten la vía entre Quibdó y Medellín por cuanto tenemos condiciones inestables que amenazan riesgo para la seguridad y la vida de las personas. Aún más cuando tenemos el reporte de Ideam, donde probablemente podamos tener más lluvias que puedan afectar el terreno de manera grave y que pudiera nuevamente pudiera generar un deslizamiento que no queremos lamentar”.